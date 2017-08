Konečne cestovanie ZA POLOVICU PRE VŠETKÝCH: Lístok tam platíte, naspäť sa veziete zadarmo

Záujemcovia môžu využiť túto ponuku tak, že na 28. alebo 29. augusta si zakúpia celý jednosmerný cestovný lístok do 2. triedy z ktoréhokoľvek nástupného miesta do stanice Banská Bystrica alebo Banská Bystrica mesto.

Lístky sú k dispozícii v pokladniciach ZSSK alebo vo vlaku. Predpredaj sa začína už 14. augusta. Pri kúpe treba oznámiť, že idete na oslavy SNP.

Po príchode do Bystrice si treba nechať cestovný lístok označiť špeciálnou pečiatkou – buď v Zákazníckom centre na železničnej stanici Banská Bystrica, alebo v pokladni na zastávke Banská Bystrica mesto. Takto označený cestovný lístok platí aj na cestu späť, ktorú treba uskutočniť do 30. augusta 2017 do 24.00 h.

Ponuku možno využiť vo všetkých vlakoch ZSSK okrem kategórie InterCity. „Sme veľmi radi, že môžeme aj takouto formou podporiť dôstojné oslavy tak významného míľnika slovenskej histórie, akým bolo SNP," povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnia v dňoch 28. - 29. augusta v Banskej Bystrici. Pripravený je bohatý kultúrny program od hudobných vystúpení rôznych žánrov, prezentácie vojenskej techniky až po bezplatný vstup do ikonického Múzea SNP.