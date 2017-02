Stratené české dievča: Boli sme ho hľadať na Slovensku. Toto je výsledok!

Portál extra.cz uvažoval o teórii, že dievča niekto uniesol. Jedna z možností bola, že dieťa odviedli na Slovensko údajne podivní priatelia jeho matky.

Český portál kontaktovala žena, ktorá tvrdí, že dievča pri sebe majú dvaja bratia z Trstenej. Ide o bratov Jána a Pavla. "Sú vraj aktívni satanisti a nedávno u nich bola videné dievča, ktoré sa veľmi podobá Michaele Muzikářovej," cituje portál odkaz, ktorý odovzdala redakcia kriminalistom v Ústí nad Labem.

Nič na tom nie je pravdy

Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto vydal do Trstenej a hľadal spomínaných bratov. Našli sme panelák, kde by mali bývať. Otvoril nám jeden z nich, ktorého pár minút pred nami navštívila aj kriminálna polícia. "Vôbec netuším o čo ide. Nič s tým nemáme spoločné. Brat pracuje a býva v Čechách. Ja bývam tu so svojou rodinou," vraví Pavol, ktorý netuší, kto za tým všetko môže byť.

Žijú kresťanským životom

Rodina podľa susedov žije usporiadaným životom. Ich deti navštevujú cirkevnú základnú školu a Pavlova manželka tam pracuje."Rodinu osobne veľmi dobre poznám. Keď máme problémy, vzájomne si pomáhame, či je to už v otázke starostlivosti o detí, alebo osobných. Starali sa nám o malého ročného syna, keď som nastúpila do práce. Spoločne oslavujeme či už Silvester, alebo rôzne sviatky. Keby som mala o nich pochybnosti, v živote by som im nezverila vlastné deti," prezradila nám Elena Kovárová Surovčíková, ktorá býva v bytovke, kde spomínaná rodina.

Podobne reagovali aj ďalší susedia, ktorí tvrdia, že je to ukážková rodina. "Žiadne sekty ani satanizmus, keď nepomôžu, tak neublížia. Od nich si môžeme brať príklad," povedala Jana.

O Jaskyni netušia

Žena, ktorá kontaktovala českú políciu, tvrdila, že v jaskyni v oravskej obci Párnica robili rôzne satanistické rituály. Tak sme sa zašli pozrieť do dediny a pýtali sme sa, čo vedia o zvestiach o satanistoch. "V našej obci nemáme žiadnu jaskyňu a vôbec netušíme, že by sa niečo také u nás dialo," povedala starostka Párnice Milada Antalová.

Rodina sa nevyjadruje

Snažili sme sa skontaktovať ešte s Pavlom, no nepodarilo sa nám ho nájsť a tak sme sa vybrali za jeho manželkou. Tá z našej návštevy nebola nadšená. "Prepáčte, ale nebudeme sa už k danej téme vyjadrovať, dosť nám to poškodilo," odvetila manželka. Ani jeden z manželov netuší, či išlo o náhodný tip alebo chce niekto uškodiť im prípadne bratovi, ktorý žije v Čechách

Dievčatko stále nenašli

Malé dievčatko doteraz nenašli a intenzívne po ňom naďalej pátra česká polícia. Cez víkend vyšla informácia, že sa objavila v Prahe. Táto správa sa však nakoniec nepotvrdila.