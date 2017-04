Ďalšia obeť dopravnej nehody († 46): Vodič nezvládol riadenie, o život pripravil matku svojich troch detí!

Vodič (44), ktorý vedľa obete sedel a nehodu zavinil má byť podľa prvotných informácií manžel obete! „Žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, vodič v rovnakom aute mal ťažké zranenia, s ktorými ho vrtuľník transportoval do trenčianskej nemocnice,“ prezradil hovorca záchranárov Boris Chmel.

Vinník šiel neprimerane vysokou rýchlosťou. Zrejme dostal šmyk, v dôsledku čoho ho vynieslo do protismeru, kde bokom narazil do protiidúceho auta. Auto, v ktorom sedela aj Miroslava následne odhodilo do poľa. Na mieste bol prítomný vyšetrovateľ a znalec z odboru cestnej dopravy.

S vážnymi zraneniami hlavy však skončil v nemocnici aj šofér (37) druhého auta. „K vyšetreniu tejto tragickej nehody bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. Vodičom na prípadné požitie alkoholu bude odobratá krv. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ uviedla Elena Antalová, trenčianska krajská policajná hovorkyňa. Manželia z Košece mali spolu tri deti.