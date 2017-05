Ďalšia obeť povodní? Desiatky hasičov a policajtov sú v pohotovosti: Hľadajú nezvestnú ženu vo vode!

Rodina netuší, kam sa podela ich mama Zdenka Skočíková (53) z Medzibrodia nad Oravou. Začali ju hľadať, keďže sa im to nedarilo, nezvestnosť ohlásili na polícií a začalo sa veľké pátranie.

Nezvestná je od soboty

Do pátrania sa zapojili aj profesionálni a dobrovoľní hasiči, ktorí sa snažia ju nájsť živú a zdravú. Nezvestná je totiž od soboty, kedy na Slovensku boli povodne. Preto nie je vylúčené, že sa môže stať ďalšou obeťou povodní.

Domov neprišla

Naposledy ju vraj videli v piatok večer v miestnej reštaurácii, kde bola s manželom. Domov do oravskej dedinky Medzibrodie nad Oravou odchádzali každý zvlášť. Ona však domov neprišla.

Pátranie bezvýsledné

Pátranie prebiehalo aj dnes, no zatiaľ bezvýsledne. Záchranári budú pokračovať v ďalšie dní, no najväčšia pátracia akcia by mala byť v nedeľu. "Hľadali sme ju na miestách v okolí dediny kde býva, ale zamerali sme sa skôr na vodu, pretože sme dostali informáciu, že prechádzala popri rieke. Doteraz sme ju nenašli nakoľko je hladina rieky vysoká, kde nie je možné, aby sa mohli potápači dostať na hladinu, pretože je veľký prúd vody," povedal pre Plus JEDEN DEŇ dobrovoľný záchranár Pavol Bartoš.

Ďalšie obete povodní

Piatok 28. 4. V Ochodnici na Kysuciach stiahol silný prúd rozvodnenej riečky Ochodničanka auto s dvoma mužmi. Kým mladšiemu Lacovi (40) sa podarilo zachrániť, Jaroslav († 59) sa utopil. Podľa našich informácií išiel nešťastný muž aj s kamarátom umývať do rozbúrenej vody terénne auto! Obaja vošli autom do rieky a to sa im stalo osudným. Voda ich začala unášať. V snahe o záchranu života z neho vyskočili, mladšiemu Lacovi sa podarilo zachytiť o vŕby. Po tom, ako kričal o pomoc, ho vytiahli. Druhý také šťastie nemal. V sobotu ráno voda vyplavila jeho mŕtve telo.

Sobota 29. 4. Do veľkého rizika sa na Liptove pustil Poliak († 45), ktorý sa rozhodol, že si zaraftuje na rozbúrenom Váhu. Partia nasadla na raft v Kráľovej Lehote, pričom nešťastník vypadol pri Liptovskej Porúbke. Napriek snahe kamarátov sa ho vytiahnuť na raft nepodarilo. Záchranári ho oživovali viac ako pol hodiny, no lekár nakoniec konštatoval smrť. Poliak zomieral pred očami svojho brata, ktorý sa psychicky zrútil.

Nedeľa 30. 4. V chatovej oblasti v Mýte pod Ďumbierom, kde počas víkendu platil tretí povodňový stupeň, zahynul dôchodca († 69). Snažil sa vyčistiť asi 50-centimetrovú rúru pod mostíkom pred svojím domom, ktorá bola po prietrži zanesená nečistotami a voda tadiaľ nemohla dobre pretekať. Muž sa zrejme nešťastne pošmykol a spadol do potoka, ktorý má za normálnych okolností hĺbku len pár centimetrov. Už nevládneho ho našli susedia.

Utopil sa pltník

Nešťastne prišiel o život aj skúsený pltník Jozef († 52), ktorý vypadol z drevenej plte v prístave v obci Majere v Kežmarskom okrese. Na rieke Dunajec ho hľadali hasiči, jeho kolegovia aj záchranári. Jeho bezvládne telo objavili až po dvoch hodinách.

O život prišiel Patrik

Okolo šiestej večer vzala voda život takisto Patrikovi († 41) v obci Horná Streda. Podľa portálu Pnky.sk vošiel autom na plochu pod diaľničným nadjazdom, ktorú zaplavil Váh. Z auta údajne vystúpil s fľašou alkoholu v ruke a mal sa vrhnúť do vody. Jeho telo našli hasiči asi dvesto metrov od nadjazdu v zaplavených kríkoch. Voda tam siahala približne do výšky pása dospelej osoby.