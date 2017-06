Dráma pri pôrode: Danielko prišiel na svet nečakane na parkovisku

Pritom pôrod ešte vôbec nebol v pláne. Keď však Lucii praskla plodová voda a začali kontrakcie, nezaváhala, zbalila veci a spolu s priateľom a kamarátkou sa vydala na aute do pôrodnice v Považskej Bystrici. Tam však nedorazili.

Danielko sa na svet ponáhľal

Bábätko sa totiž už pýtalo von, dokonca sa už ukazovala jeho hlavička. Posádka auta zaparkovala pred obchodným domom a privolala záchranku. „Operátor ostal na linke až do príchodu záchranárov na miesto a radil spolucestujúcim ako postupovať. Počas rozhovoru bolo odrazu počuť detský plač a dieťatko bolo na svete,“ povedal hovorca záchranárov Boris Chmel.

Pôrod na zadnom sedadle auta trval necelých desať minút. Záchranka mamičku i jej bábätko ošetrili a v najlepšom poriadku priviezli do nemocnice. "Super, super to bolo od nich všetkých. Zvládli sme to všetci veľmi dobre, aj priateľ, aj kamarátka, aj ja," priznala šťastná mama pre televíziu Markíza. Poďakovať nezabudla ani záchranárom.

Operátori záchranárov sú pripravení na všetko

Podľa Chmela takéto pôrody sú síce výnimočné, nie však ojedinelé. Preto operátori záchranky sú školení a majú skúsenosti, aby v takýchto prípadoch vedeli účinne pomôcť. „Netreba čakať na poslednú chvíľu, aj keď niektoré pôrody sú náhle, najmä u druho a viac rodičiek. Keď však už takáto situácia príde, treba zavolať na číslo 155 a počúvať rady operátora,“ radí budúcim mamičkám hovorca záchranky.