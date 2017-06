Dobrovoľné hasičky to roztočili: Vedia byť sexi aj na súťaži

V Dolnej Strehovej sa na futbalovom ihrisku súťažilo v požiarnom útoku a štafete. Pre ženy je možnosť byť v kolektívoch dobrovoľných hasičov veľká česť.

„Toto je nielen o súťažení, ale zdokonaľujeme sa aj v špeciálnej činnosti, pretože neraz sa stalo, že sme už museli ísť s profesionálnymi hasičmi pomáhať pri požiaroch lúk, či domov, alebo iných budov,“ hovoria hasičky zo Želoviec v okrese Veľký Krtíš.

Čítajte viac FOTO Dievčatá z Mučína sú krásne aj pri požiarnom útoku

„Každá máme svoje miesto v tíme. Presne vieme ako treba uchopiť hadicu, ako poskladať jednotlivé časti do seba, aby to všetko fungovalo a tak ako ide na súťaži o čo najlepší a najrýchlejší čas, o to viac ide pri ostrých zásahoch tiež o čas. Čím skôr sme na mieste, tým väčšia šanca je, aby sa požiar čo najskôr uhasil,“ potvrdili dievčatá z Mučína pri Lučenci.

Chlapi požiarnici neraz pozerali v Dolnej Strehovej po kolegyniach a veru mali čo obdivovať a určite okrem ich zručnosti a rýchlosti aj ich krásu.