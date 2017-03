Dôchodca Milan sa pýši mini bibliou: Je aj miliardár, ale má to jeden háčik

Z biblie sa dá čítať len lupou

„Raz som sa dopočul, že na svete existuje najmenší korán na svete a tak som sa ja ako kresťan s pomocou dcéry dostal k možno najmenšej biblii na svete. Doniesla mi ju pred niekoľkými rokmi z Londýna,“ hovorí dôchodca Milan. „Biblia má rozmery tri a pol krát dva a pol centimetra, spolu 170 strán, je písaná po anglicky takým malým písmom, že voľným okom nemáte šancu ho rozoznať. Z tejto mini biblie sa dá čítať len pomocou silnej lupy a patrí k nej aj modliaca sa mníška,“ ukazuje nám prvú raritu vo svojom dome Milan Kojnok.

Bezcenné miliardy

Okrem malilinkej biblie vlastní aj bankovku maxi hodnoty, ktorá bola aj v časoch svojho vydania len silou na papieri, ale ničím s skutočnosti. Po druhej svetovej vojne v roku 1946 vydali v Budapešti bankovku obrovskej nominálnej hodnoty - 1 miliarda pengö. "My sme mali kedysi rodinu z Maďarska a tak sme historické bankovky zdedili. Horko ťažko sa však za ňu dalo kúpiť niečo aspoň do žalúdka. Aj to bol odraz hiperinflácie po vojne, ale aj si dnes s úsmevom môžem povedať, že som miliardár,“ smeje sa dôchodca.

Sovieti zhadzovali hladové koruny

Zo skrine vytiahol aj tretiu raritu z domáceho archívu. „Je to hladová koruna, ktorá sa v roku 1953 pri zámene peňazí zhadzovala nad naše územie v balónoch lietadlami aj s textom. My ako mládenci sme tieto hladové koruny vtedy našli zhodené za lesom na lúke a mám ich odložené dodnes ako pamiatku na tú dobu,“ dodal Milan Kojnok.