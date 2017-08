VIDEO Dojemný príbeh malého Maťka (2,5): Nechodí, nerozpráva, no radosť rozdáva

Martinko je ich vytúžené druhé dieťa. Narodil sa v 32. týždni. Po pôrode všetko bolo v poriadku, narodil sa cisárskym rezom kvôli vysokému tlaku maminky. Chlapček po pôrode putoval rovno do inkubátora a po viac ako dvoch týždňoch dostal silne krvácanie do mozgu. „Lekári nás vtedy pripravovali na to najhoršie. Ani si neviete predstaviť, čo sme si všetko vytrpeli. V hlavnom riečiští sa mu urobila krvná zrazenina ktorú mu rozpúšťali ako dospelému človeku pri mozgovej príhode. Povedali nám, že iná možnosť nie je,“ smutným hlasom nám povedala Margita Svrčková (35).

Kňaz mu dal pomazanie chorých

Vďaka veľkej viere v Boha sa však nevzdávali. Malého Martinka hneď v nemocnici pokrstil kňaz a udelil mu aj pomazanie chorých. „Zrazenina sa rozpustila, krvácanie ustalo, lenže ostali mu výpadky mozgového tkaniva. „Lekár nám hneď povedal, že mu môžu aj nemusia ostať následky. Teraz má Maťko dva a pol roka, no nesedí a nechodí, ale chvála Bohu rozumie nám všetko. Je veľmi vnímavý a citlivý chlapček,“ hovorí mladá mamina, ktorá s ním ostala doma, keďže potrebuje 24 hodinovú opateru.

Z výplaty ťažko vyžijú

Jej manžel pracuje ako brusič, no z jeho výplaty len ťažko vyžijú. Aby sa Maťkovi jeho zdravotný stav zlepšil, potrebujú s ním absolvovať rôzne rehabilitačné pobyty. No jedno liečenie je tak finančne náročné, že rodina si to jednoducho dovoliť nemôže. Keď vyplatia všetky faktúry, sú v mínuse a ťažko im ostane nejaké euro na stravu.



Denník Plus JEDEN DEŇ je mediálnym partnerom benefičného koncertu

Začali zbierať pet vrchnáky

Aby svojmu krásnemu anjelikovi pomohli sa začleniť do bežného života, rozhodli sa, že budú zbierať pet vrchnáky, za ktoré dostanú pár centov za jeden kilogram. „Pre nás je to veľká pomoc, keď neprší, aspoň kvapka padne,“ vraví mamička, ktorá malého synčeka musí stále držať na svojich rukách.

Diagnózy ako dospelý človek

Malý Maťko má totiž toľko diagnóz, ako dospelý človek. Má DMO, spastickú kvadruparézu, oslabený krčný pletenec, zrastené prsty na pravej rúčke, vysoké pečeňové testy, z metabolickej stránky – rozvrat vnutorného prostredia, znížený rastový hormón a zachádzanie pravého očka. I napriek neskutočne mnohým chorobám je to veľký bojovník. „Tešíme sa z každého malého pokroku. Veríme, že sa z toho dostane a bude môcť behať ako jeho vrstovníci,“ nádeja sa mamina Gitka, ktorá je pohoršená nad tým, že v tejto vyspelej dobe a v našom štáte, choré detičky nemajú do troch rokov nárok pomaly na nič.

Schválili len 50 percent

„Keď sme vybavovali ZŤP a parkovací preukaz, žiadny lekár malého synčeka nevidel. Vychádzal len zo zdravotných dokumentácii, preto nám bola schválená percentuálna miera postihu 50 percent. Keby sa naši politici zamysleli nad tým, že ľudia, ktorí robia osem hodín denne majú síce minimálnu mzdu, ale majú viac ako mamičky, ktoré sa starajú o detičky inak obdarené. A to sa im venujeme 24 hodín denne. Musíme byť v strehu po ruke vo dne i v noci a dostaneme almužnu 203 eur,“ smutne uzatvára mamička.

Umelci idú pomáhať Maťkovi

Keď im nepomáha štát, rozhodli sa malému chlapčekovi pomôcť ľudoví speváci a skupiny, ktoré zorganizovali pre Martinka benefičný koncert. „Keď sme sa o malom hrdinovi dozvedeli, rozhodli sme sa spraviť pre neho to najmenej. Všetci speváci, ktorí vystúpia na koncerte sa vzdajú celého honoráru a celé vstupné poputuje pre Martinka na jeho liečbu. Veríme, že príde dosť ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud malého trpiaceho chlapčeka, ktorý túži žiť ako iné zdravé deti,“ uviedol Ľubomír Ponechal so skupiny Duet, ktorý celý koncert organizuje a denník Plus JEDEN DEŇ je hlavným mediálnym partnerom.