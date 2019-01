Zasah policajtov v bojnickej nemocnici: Zdravotnym sestram islo o zivot!

Podľa našich informácií, Ivana priviezli na oddelenie v stredu večer. Vo štvrtok ráno okolo siedmej sa mu podarilo dostať z postele s ochrannou sieťou. Vzápätí zaútočil na dvoch spolupacientov. Keď pribehli zdravotné sestry, jednu z nich zhodil na zem a dokopal a zbil aj jej dve kolegyne. Potom ušiel z oddelenia.

"Stal sa incident, pacient napadol viac ľudí, spolupacientov aj personál. Bolo to na oddelení psychiatrie," potvrdil námestník liečebno-preventívnej starostlivosti nemocnice v Bojniciach Jozef Kubík. „Vyšetruje to polícia aj my. Zisťujeme, čo sa vlastne udialo. Je to čerstvé, ešte nevieme všetko. Vyhodnotíme situáciu a potom zaujmeme stanovisko aj k prípadným opatreniam, ktoré by sme mali urobiť," dodal námestník. Zranenia napadnutých ľudí nekomentoval. Dokopaná sestrička má údajne poškodené stavce a nechali si ju v nemocnici na pozorovanie, jej kolegyňa skončila so zlomeným nosom.

Šokujúce zverstvá na urgentoch: Pacienti sestre dolámali prsty, lekárovi ruku a vyhrážali sa zbraňou!

Podľa Kubíka, útočník bol v minulosti závislý na drogách, na psychiatrii bol už niekoľko ráz. Ako doplnil, nejde o prvý útok pacienta na personál v bojnickej nemocnici. „Prvý raz však jeden človek napadol toľko ľudí,“ spresnil námestník. Ako tvrdí, na takýto útok sa nedá pripraviť. „Nie sme vycvičení na sebaobranu alebo útoky agresívnych ľudí. My sme zdravotníci, nie represívna zložka. Takýto človek je nevyspytateľný. V psychotickom štádiu má alkoholik alebo narkoman enormnú silu a to je problém aj pre vycvičených ľudí, aby ho zvládli, nie ešte pre päťdesiat kilogramovú sestrička, na ktorú niekto zaútočí,“ zhodnotil Kubík.

Oslovili sme aj personál psychiatrického oddelenia. „Nemali sme službu, takže sme pri tom neboli, obráťte sa manažment nemocnice,“ povedala sestrička, ktorá nechcela hovoriť o dráme na oddelení. Primárku psychiatrie sme nezastihli, pretože včera mala dovolenku.

Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej, muža, ktorý bol bosý, oblečený iba v pyžamových nohaviciach a zakrvavený, chytila hliadka Obvodného oddelenia z Prievidze a zadržala.

Dráma v trenčianskej nemocnici: Rozhnevaný pacient útočil nožom aj vidličkou

„Policajný vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Prievidze začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Momentálne sa v uvedenej veci stále vykonávajú procesné úkony,“ spresnila Antalová.

Na útok v bojnickej nemocnici zareagovala aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. "Z tejto udalosti sme veľmi smutné, pretože sestry sa snažia pomáhať pacientovi v jeho uzdravení a takéto útoky si nezaslúžia,“ komentovala Lazorová. „Zdravotníci majú od tohto roka vyššiu právnu ochranu počas výkonu svojej práce. Ale ako vidíme, niektorých pacientov to neodradí, mnohí totiž o štatúte chránenej osoby stále nevedia,“ upozornila prezidentka. Aj ona potvrdila, že fyzické útoky na sestry nie sú ojedinelé, takže by v takýchto situácia prijali možnosť privolať na pomoc ochranku alebo strážnu službu nemocnice.