Nazlostená Štiavničanka: Neuveríte, komu adresovala spŕšku nadávok!

Červené topánky boli zrejme jej srdcovkou. Dlho sa z nich ale maturantka Karin netešila. Niekto jej ich drzo ukradol spred dverí.

Dievčinu to dostalo do „vývrtky“ a zlodejovi adresovala radikálne slová. „Chcela by som poprosiť tú sviňu, ktorá mi vzala tieto takmer nové topánky spred dverí na Budovateľskej 13, aby ich v čo najkratšom čase vrátila naspäť!!!“ napísala rozhorčená študentka. K tomu pridala, teraz už exmajiteľka štýlových topánok, pár otázok. „To už si človek naozaj nemôže nechať ani sprosté topánky pred dverami? Máme si ich teraz začať všetci skrývať? V akej dobe to žijeme?“ pýta sa.

Napriek rozhorčeniu stále dúfa, že situácia sa zvráti. Dôkazom sú jej ďalšie slová. „Buď prosím aspoň taký charakter a vráť ich s čistým svedomím. Veď toto sa nerobí,“ podotkla.

Ďalšie vety už adresovala Štiavničanom. „Ak náhodou uvidíte niekoho v takých topánkach, prosím, dajte mi vedieť. Ide tu aj o princíp, nie len že stáli nemalé peniaze,“ dodala.

Jej slová vyvolali vlnu reakcií. „To nemohla byť sviňa, to musel byť človek chrapúň,“ podotkol Cyril. „Tak som sa trochu pobavila. V dnešnej dobe sa predsa pred dverami topánky v žiadnom prípade nenechávajú,“ zhodnotila Carmen.