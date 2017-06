Uplakal sa k smrti: Pri havárii mu zomreli najbližší, neprežil to

Deň po nehode bol František v obrovskom šoku. Nechcel veriť vlastným ušiam, keď jemu i jeho manželke Irene (57) polícia oznámila, že ich najmilšia dcéra Dagmar už nie je medzi živými.

„Pre mňa už život nemá žiadnu cenu. Stratil som to najcennejšie, Od chvíle, ako som sa dozvedel o tom nešťastí stále len plačem a myslím na to, prečo sa to musela stať práve im,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ pán František deň po smrti štyroch blízkych ľudí.

Už druhý deň sú v hnedej ílovitej zemi vedľa seba dva čerstvé hroby s dvomi krížmi.

Po tragickej smrti Dagmary, jej otec František neuniesol obrovskú ťarchu a zomrel vo veľkom trápení.

„Nič nechcel ani jesť, stále ju len spomínal a aj na smrteľnej posteli myslel len na Dagmar. Držala som ho za ruku a aj pri poslednom výdychu mu z očí tiekli slzy,“ povedala smutne pani Irena.

Teraz chodí zapaľovať sviečky na hrob dcérky aj manžela a pýta sa prečo? „Prečo sa to muselo všetko pred dvomi týždňami udiať: Prečo šoférovala práve moja dcéra? Prečo prvýkrát išla za svojim otcom aj malá Majka a zomrela tiež?“

Pani Irena sa tešila, že spolu s manželom budú kočíkovať vnúčatko svojej dcérky Dagmary.

„Ona žila spolu s Adamom už deväť rokov a nemohli mať dieťa.

Pokúšali sa o to a chodili aj k lekárom. Teraz sa už zdalo, že by sa to mohlo podariť a prišla táto rana osudu, ktorá im vzala životy pri havárii a teraz sa mi utrápil k smrti aj manžel. Ja neviem, či to naozaj nie je nejaké prekliatie,“ dodala pani Irena.