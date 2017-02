Eva sľúbila, že večer bude späť: Vrah ju však už deťom nevrátil

Miroslav sa vraj zoznámil s Evou cez sociálnu sieť. Najskôr mal osloviť jej mamu, medzi jej priateľmi našiel Evu, ktorej neskôr začal nadbiehať. Ona s ním však podľa slov rodinnej známej chodiť neplánovala.

„Možno by to aj chcel, no ona ho brala len ako kamaráta. On ju však vyhľadával a dvakrát som sa s ním stretla aj u nich doma. Keby sme čo i len tušili, aký je to diabol, určite by sme mu nedovolili stýkať sa s ňou,“ vracia sa známa na začiatok celej tragédie, pri ktorej Miroslav Evu usmrtil takmer šesťdesiatimi bodnými ranami nožom. Podľa známej sa Miroslav najskôr k Eviným dcérkam Evke (10) a Robke (9) správal dosť odmerane, potom však otočil a bol k nim veľmi milý.

Eva Miroslava vždy po jeho návšteve odviezla autom domov. Podľa známej si však zakaždým u nich akože niečo zabudol, aby mohol prísť aj druhý deň. To sa stalo aj v osudný deň!

„V sobotu ho odviezla ako vždy. On však v nedeľu prišiel opäť. Tentoraz si tam mal vraj zabudnúť nejaké oblečenie. Keď sa Evka vrátila popoludní z práce domov, chvíľu tu boli a potom ho odišla zaviezť do Banskej Bystrice. Miro ešte dievčatám prisahal, že nebojte sa, maminku máte najneskôr do pol siedmej doma. Ona sa však pri odchode pozrela na mňa takým prosebným pohľadom, na ktorý do smrti nezabudnem. Akoby cítila, že sa jej niečo môže stať,“ vraví smutne známa.

Poslednú správu, ktorú mohla Eva od svojich ustarostených príbuzných dostať, bola od brata, ktorý jej napísal, aby pri návrate kúpila dievčatám pečivo. Odvtedy bol jej telefón nedostupný. Dcérky sa už pripravujú aj na mamičkin pohreb. Chcú jej vraj do rakvy dať ich spoločnú fotku a tiež výkres, na ktorom budú fotografie a popisky z ich spoločných chvíľ. Dcérky nebohej Evy nevedia, akou strašnou smrťou ich mama zomrela. „Sú v tom, že zahynula pri nehode,“ prezradili susedia.