Obrovský úspech gymnazistky Zuzany z Martina: Jej FOTO uchvátilo státisíce ľudí z celého sveta!

Zuzka dostala na svoju fotografiu neuveriteľných 800-tisíc lajkov od ľudí z celého sveta.

„Nečakala som takýto ohlas,“ povedala pre portál hnonline. „Nepáči sa mi, že to ľudia zobrali len z tej stránky, že toľko followerov pribudlo a podobne. ja to celé robím preto, aby som ľudí inšpirovala a aj preto, lebo ma to baví. Odzneli aj názory, že „lajky“ nie sú úspech, čo je podľa mňa pravda. Môj príspevok zaujal toľko ľudí preto, lebo si ho všimol Instagram. To tak často býva, že môžete dlho robiť dobré veci a ľudia si to poväčšine začnú všímať až keď si vás všimne niekto vyššie postavený,“ zafilozofovala študentka cirkevného gymnázia.

Napriek všetkým pochybnostiam, záujem verejnosti vzbudila Zuzka aj svojou ďalšou fotografiou, v podstate veľmi jednoduchou. Zahľaďte sa na ňu a povedzte, čo vidíte. Zbadali ste všetko? A podďalovali ste dnes niekomu alebo sami sebe za to dobré, čo ste zažili?

