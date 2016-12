FOTO: American Divas odmietli amerického prezidenta: Kde ešte uvidíte to, čo nedopriali Obamovi?

„Prezident Barrack Obama ich naozaj pozval vystupovať na vianočný večierok v Bielom dome a je pravda, že ho aj odmietli, lebo museli. Dorrey L. Lyles, Della Miles a Natascha Wright už boli zazmluvnené s nami,“ objasňuje organizátor koncertov v Lučenci a Prešove Róbert Karas.

„Aj keď neradi, ale prezidenta Obamu sme museli zrušiť. Veľmi sa tešíme na dnešný vianočný koncert v Lučenci a zajtra v Prešove,“ potvrdili speváčky, ktoré majú zlato v hrdle a účinkovali, či účinkujú so svetoznámymi hviezdami.

„Speváčky Dorrey L. Lyles, Della Miles a Natascha Wright spolupracovali s umelcami ako Whitney Houston, Michael Jackson, La Bouchce, DJ Bobo, Mariah Carey, Janet Jackson či Michael Bolton,“ vyratúva Karas.

Na Slovensko prišiel s nimi aj Alfred McCrary, ktorý spieval vokály v slávnej piesni We are the World a aranžoval spevy v inom Jacksonovom hite You Are Not Alone.

Spolu s American Divas vystúpia dnes a zajtra aj Peter Cmorik, Henry Tóth a Michal Žáček.