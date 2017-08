FOTO Čakajú naň ako na spasenie, no doteraz sa ho nedočkali

Namiesto radosti, sklamanie. Viaceré štátne úrady v Žiline sa mali sťahovať z centra Žiliny do novej budovy. Všetko tak malo byť pod jednou strechou. Žilinčania boli s touto novinkou nadšení a tešili sa, kedy vybavia všetky záležitosti rýchlo a bez akýchkoľvek behačiek takmer po celom meste. No nakoniec to nebude tak.