FOTO Dedinčanov strašila smrtka. Kosila všetko, čo jej prišlo do cesty

Smiech, hudba a spev v sobotu nechýbali vo fašiangovom sprievode, ktorý prechádzal Svätým Antonom pri Banskej Štiavnici. Tohtoročná promenáda masiek tam bola pestrá. Okrem tradičných sa objavili aj modernejšie, ako napríklad malí futbalisti v dresoch, či americký kovboj.

Coburg pozýval do kaštieľa

Strach naháňala smrtka, ktorá v okoloidúcich vyvolávala nepríjemné pocity. „Kosím všetko, čo mi príde do cesty,“ hovorila zastretým hlasom. Všimli sme si, že niektoré deti sa jej naozaj báli. Celé to ale zľahčoval čert, ktorý by mal vyvolávať niečo podobné, no v tomto prípade robil dobrú náladu.

V dave sa objavil aj Ferdinand Coburg, ktorého stelesnil riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Marian Číž. „Príďte sa pozrieť do nášho kaštieľa a dozviete sa o ňom viac,“ pozýval všetkých.

Najviac asi „vyčnieval“ Obelix so svojím synčekom. Treba uznať, že ich kostýmy sa naozaj vydarili. „Urobila nám ich manželka, je šikovná,“ povedal hrdý Milan (50). Jeho zmenšená „kópia“, malý Kevin (6), sa len hanblivo túlil k mamine Katke (36). Tá prezradila, že do sprievodu sa zapájajú každý rok. „Je to pekná tradícia, treba ju udržiavať,“ podotkla. Bez nej by sprievod nebol tým, čím je. Kostýmy šila pre viacerých ľudí, čím sa postarala o väčšiu pestrosť.

S koncom fašiangov prichádza 40-dňový pôst

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou. Od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou ľudia vo veľkom hodujú a zabávajú sa.

Bujará veselica končí v utorok o polnoci. Nasleduje Popolcová streda a s ňou 40-dňový pôst. Ten trvá až do Veľkého piatku.

Do konca fašiangov nám zostáva už len pár dní, treba si ich užiť, kým sa dá. V pondelok má byť slnečný deň s teplotou od 7 do 11 stupňov. Počas dňa sa začne zmrákať a k večeru bude na niektorých územiach Slovenska pribúdať oblačnosť. V utorok bude spočiatku polojasno, no popoludní sa niekde vyskytne dážď. Denná teplota sa vyšplhá od 9 do 16 stupňov.