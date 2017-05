FOTO Doprava pod Strečnom sa spomalila: Ako to tam teraz vyzerá?

Cesta sa už konečne nebude uzatvárať, no vodiči sa musia na niekoľko týždňov pripraviť na dopravné obmedzenia. V tom lepšom prípade sa pod skalným masívom bude pri zníženej rýchlosti prechádzať v dvoch zúžených pruhoch. Pôvodne mal byť k dispozícii len jeden jazdný pruh, cez ktorý mali autá jazdiť striedavo podľa semaforov.

Semafory zrušili

„Od semaforov sa nakoniec upustilo, pretože by to komplikovalo celú dopravu a tvorili by sa niekoľkokilometrové kolóny. Pôjde teda o 40-metrový úsek s rýchlosťou zníženou na 30 km/h. Aj keď bude znížená rýchlosť, z pohľadu plynulosti a priepustnosti to je určite lepšie riešenie,“ vyjadril sa pre Plus JEDEN DEŇ riaditeľ žilinského Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák.

Robotníci posedávali

Dopravné značky, ktoré upozorňujú na zníženú rýchlosť na 30 km/h boli osadené z oboch strán. No robotníci zrejme mali na prácu čas a namiesto toho, aby sa vzchopili svojej práce, našli sme ich posedávať v altánku pri parkovisku. Vedúci stavby nebol z našej návštevy nadšený a odmietol sa vyjadriť, ako stavba bude ďalej napredovať.

Rýchlosť nedodržujú

Ako sme sa mohli pre svedčiť, vodiči stanovenú rýchlosť vôbec nerešpektovali. Podľa avizovaných informácií by mali stavbári dokončiť práce do konca júna. No pri ich tempe je to zrejme nemožné.

Dovolenkové obdobie

Ak by sa teda práce predĺžili a dopravné obmedzenie vo dvoch zúžených pruhoch a s rýchlosťou zníženou na tridsiatku by pokračovalo aj cez letné prázdniny, výrazne by to skomplikovalo dopravnú situáciu na frekventovanej ceste. Práve v tomto čase je dovolenkové obdobie a stúpa tak intenzita dopravy o takmer 20 percent.