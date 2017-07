FOTO Džob snov: Príležitosť pre šikovných Slovákov - zarobíte 1500 eur

Zhruba stovka pokrývačov z celého Slovenska sa stretla na Táloch v Nízkych Tatrách. Urastení chlapi si zmerali sily v súťaži, ktorá preverila ich schopnosti zručných remeselníkov. Zatĺkanie klincov, kladenie škridiel či premiestňovanie balíkov fólie vyvolávali dobrú náladu.

„Takéto po- dujatie robíme každý druhý rok. Cieľom je zabaviť sa, zašportovať si, trochu relaxovať,“ povedal organizátor Marcel Modranský. Medzi špičku v tejto profesii patrí Peter Grobarčík (39).

„Je to fyzicky náročné, pričom najťažšia je samotná pokládka. Jedna škridla váži 4,2 kilogramu a behať s tým po streche nie je pre padavky,“ hovorí. Podľa neho bude táto práca čoraz viac žiadaná.

„Je nás málo a poriadne to cítiť. Už dva mesiace dopredu som obsadený,“ podotkol. Túto situáciu nechápe. „Mesačný zárobok je od 1 200 do 1 500 eur a to je fakt slušné,“ uzavrel.