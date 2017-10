FOTO Ľudia si doma prikurujú, aby nepomrzli: Na Oravu už prišla zima!

Po skončení letných mesiacov na hornej Orave zasiahlo sychravé a chladné počasie viacerých obyvateľov. Ešte sa poriadne nespamätali z krásneho a slnečného leta, teraz sa musia obliekať, aby nepomrzli.

V škole intenzívne kúria

A aby toho nebolo málo, škola začala s vykurovaním skôr ako obvykle. „V plnej prevádzke je zapnutá kotolňa, ktorá ide na plné obrátky. Nechceme, aby nám deti ochoreli, škola musí bežať a tak sa musíme postarať aj o teplo,“ povedal nám starosta obce Mútne Marián Murín.

Vykurujú aj ostatné priestory

Deti v škole sa tak mohli nerušene a v teple venovať školským povinnostiam. Počas leta prebehla rekonštrukcia technologickej časti kotolne, ktorá už má skoro dvanásť rokov, aby mohli absolútne bez problémov dodávať teplo nielen pre deti v škole a škôlke, ale aj v športovej hale či obecnom bytovom dome pre ľudí počas celej vykurovacej sezóny.

Ľudia kúria drevom alebo uhlím

„Museli sme začať vykurovať, aby ľuďom a najmä deťom v škole nebola zima. Sme asi prvou školou na Slovensku, kde sú spustené radiátory,“ vraví starosta Murín. Najhoršie sú však ľudia, ktorí si v domácnostiach kúria drevom, alebo uhlím. V obci totiž nie je plynofikácia, takže sú odkázaní na kúrenie tuhým palivom. „Keď je chladno, tak si zakúrim, najmä ráno a večer. Vonkajšie dvere mám poriadne zatvorené, aby mi dovnútra neprefúkavalo,“ prezradila nám Justína Karliaková (94), ktorá si sama na dvore narúbe drevo.

Oravci už čakajú na sneh

Niektorí však kúria už od začiatku septembra. „Kúrim celý deň, pretože je už dosť chladno. Už len čakáme, kedy nám nasneží,“ hovorí Margita Brišová (85), ktorá pri našom pol hodinovom rozhovore priložila dva krát do piecky.

Vykurovanie trvá desať mesiacov

Vykurovacia sezóna na Orave trvá desať mesiacov. „Je to veľká finančná záťaž pre občanov, ale najmä pre obec, no zvládame to,“ dodal starosta. Ľudia sú na zimu zvyknutí, no netušili, že už teraz v septembri si musia doma vykurovať. Kým v iných domácnostiach na Slovensku sú radiátori vypnuté a studené, na Orave sú zapnuté a horúce. Jednoducho, ľudia na Orave sú na skorú zimu zvyknutí.

Takéto počasie nás čaká

A počasie v najbližších dňoch bude premenlivé. "Nám dostupné informácie naznačujú, že jesenná sezóna by mala byť o 0,5 až 1 stupeň teplejšia ako je dlhodobý priemer. Nasledujúci týždeň by na Slovensku mal byť ako celok v priemere o 1 stupeň chladnejší ako je dlhodobý priemer a množstvo zrážok v spomenutom týždni by malo byť o 1 až 10 mm vyššie než je dlhodobý priemer," povedal pre Plus JEDEN DEŇ hydrometeorológ Jozef Csaplár.

Príde aj babie leto

Preto nie je prekvapujúce, že v spomenutom týždni treba očakávať prevažne oblačné počasie. "Začiatok počasia typického pre babie leto (súvislých najmenej 5-6 dní so slnečným, suchým, cez deň relatívne teplým počasím a bezvetrím alebo slabým vetrom) síce dnes nie je známy, ale je pravdepodobné, že sa vyskytne, pretože tento režim počasia sa vyskytuje po väčšinu jesenných sezón," dodal Csaplár.