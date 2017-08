FOTO Matka dvoch detí žije v obrovskej biede: Dojme vás, čo ju najviac trápi!

Svoje dve dcérky, Radku (7) a Terezku (3), nadovšetko miluje. Oľgu Oláhovú (39) trápi, že im nedokáže pripraviť lepšie detstvo. „Dievčatá si našu biednu situáciu až tak neuvedomujú. Svoje malé radosti a starosti s úsmevom prežívajú aj v skromných podmienkach. Mňa to ale bolí,“ hovorí nešťastná matka.

Muž sa jej obesil

Donedávna žila v banskobystrickom núdzovom zariadení Kotva. Teraz je už týždeň v obci Sucháň pri Veľkom Krtíši. Ubytovňu musela po dlhých rokoch opustiť. „Bežne tam ľudia môžu zostať tri, maximálne štyri roky. Mňa tam trpeli rovných sedem. Viac som zostať nemohla,“ vysvetlila. Všetko sa ale zhoršilo ešte predtým. Minulý rok v apríli prišla o partnera. „Rozhodol sa pre samovraždu a obesil sa,“ spomína udalosť, ktorá ňou otriasla. „Bol to pre mňa šok. Neviem, prečo to urobil, nemal žiadny dôvod. Dodnes sa z toho spamätávam,“ podotkla so slzami v očiach.

Situácia sa jej zhoršila o to viac, že z mesta odišla na dedinu a šanca nájsť si prácu je mizivá. „Bývame v domčeku, ktorý mi prenajali svokrovci. Môj mesačný príjem je 160 eur, z toho stovku musím dať im. Zo zvyšných peňazí sa vyžiť nedá a mužovi rodičia mi finančne nepomôžu,“ podotkla.

Váži si každú pomoc

Kým bývala v krajskom meste, privyrábala si aj ako upratovačka, v zime pomáhala pri údržbe ciest. Vyučená záhradníčka by bola šťastná, keby jej niekto ponúkol prácu aj v okolí jej súčasného bydliska. Vo veľkokrtíšskom okrese s vysokou mierou nezamestnanosti to však nie je jednoduché. „Robila by som čokoľvek, hocijaké pomocné práce, len nech sa niečo nájde,“ tvrdí. Vie, že ako Rómka to má v tomto smere komplikovanejšie, no verí v ľudskú dobrotu. „Nie som z tých, ktorí to zneužívajú. Vážim si každú podanú ruku,“ prízvukuje.

Práve teraz to potrebuje ako soľ. Malá Radka ide v septembri do prvej triedy v susednom Senohrade. Škola je predo dvermi a nemá jej za čo kúpiť školskú tašku, peračník, ceruzky, papučky, úbor na telesnú, ani pomôcky na výtvarnú. Keďže bude dochádzať, potrebuje aj čipovú kartu na autobus. „Veľmi by sa mi uľavilo, keby sa našli dobrodinci, ktorí by mi pomohli nielen s ponukou práce, ale aj so zaobstaraním školských potrieb pre malú,“ dodala utrápená matka.