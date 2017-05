FOTO Nech žije 1. máj a všetci pracujúci! Aj toto ostalo v spomienkach

To bola kedysi sláva! Na prvého mája sa vždy celé mestá zišli na námestiach a pochodovali pod transparentami s burcujúcimi heslami. Mnohí na to dodnes spomínajú nielen ako na propagáciu socialistickej ideológie, ale aj ako na netradičné stretnutia so všetkými možnými ľuďmi a na nanuky, ktoré vtedy vo veľkom predávali.

Sprievody plné nadšenia, lebo tak to muselo byť. Autor: archív