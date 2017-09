VIDEO Poslanci majú novú pieseň: Naspievala ju iba 13-ročná Terezka z Liptova!

Táto školáčka si dokonca tvorí sama texty a hrá na klávesoch. Nechodí na umeleckú školu a len tak po večeroch po modlitbe pred spaním si skladá piesne. Spev jej už rok usmerňuje operná sólistka.

Hrá na klávesoch, hudbu a text do poslednej noty a slabiky skladá úplne sama bez akejkoľvek pomoci, len jednoducho príde a povie: maminka, ocko, mám novú pieseň. A tak vznikla aj pieseň pre poslancov. Pozrite si video.

Len tak náhodne

„Túto pesničku som zložila, lebo som si všímala billboardy na ceste autom a dala som do slov a melódie, čo nosím v duši. Text som zložila za jeden večer a na druhý deň som ju zaspievala rodičom,“ vraví mladá nádejná speváčka, ktorej sa páči spev Jozefa Pavlusíka. „S ním by som si rada zaspievala pieseň Vivo Per Lei,“ priznala Terezka.

Rodičia sú z jej spevu nadšení

„Pravda je, že aj my sami by sme pochybovali, že je možné, aby dieťa zložilo takúto pieseň o politike, keby to nebolo naše dieťa a nevideli a nepočuli sme to na vlastné uši, keď nám to v izbe zahrala a dlho sme váhali, či s tým vôbec niečo robiť, pretože sú tam tak silné slová a hudba, ktorú naozaj zložila sama, a vedeli sme, že by to ľudia obracali na politiku,“ hovorí jej otec Gabriel (39).

Vytrpela si šikanu

Podľa rodičov, Terezka len dala do slov a melódie, čo zažila na vlastnej koži, s čím bola každodenne konfrontovaná v škole, šikana, len preto, že nemala mobil, pretože ho nepotrebovala, že nepozerá televíziu, pretože je všestranne nadaná a veľa tvorí, spieva, hrá na klavír.

Časť piesne od Terezky pre poslancov: Už v školských laviciach vojna začína, keď kvôli vám v nás detstvo zhasína. Tak preto sa vás pýtam, či ide vám len o to, že z krásnych, múdrych detí budete mať robotov? R: Tak prečo sa dnes musím hriechom zaoberať a v triede zo zlých vecí musím odpovedať? Prečo schvaľujete vulgarizmy do kníh a na základnej škole sa deti učia z nich?

Krásne maľuje

Okrem toho hrá aj na husle, miluje prírodu, maľuje, chodia spoločne na rôzne túry a tak vôbec nepociťuje potrebu byť stále na počítači a podobne. „Vedieme deti k rešpektovaniu iných, ale aj k ozajstnej pravde,“ uzavrel otec. Terezka však najnovšie skladá pieseň o prírode, rada tancuje a teší sa z každého nového príjemného dňa.

Spieva vždy a všade

S Terezkou sme strávili niekoľko hodín. Od samého začiatku na nás pôsobila skromne, akonáhle sme sa čo i len na chvíľu vzdialili, z jej izby sme počuli jej prenádherný spev. Rozhodli sme sa, že jej nahrávky ukážeme odborníkom na slovo vzatým.

Má obrovský talent

Profesor žilinského konzervatória a kysucký operný spevák Jozef Pavlusik, ktorý v roku 2012 vyhral šou Česko slovensko má talent sa nestačil čudovať, aký má toto dievča talent. „Má veľký talent, tento dar má od Boha. Viac by sa mala venovať opere, to jej ide najlepšie a veľmi rád by som si s ňou zaspieval duet. Takže sa na Terezku veľmi teším, keď sa osobne stretneme,“ zhodnotil Pavlusík.

