FOTO Problémy na diaľnici D1: Dôležitý privádzač je iba dráhou pre korčuliarov!

Výstavba spomínaného úseku nakoniec potrvá dlhšie, ako sa plánovalo. Dôležitý privádzač Lietavská Lúčka – Žilina za 25 miliónov eur, by mal spojiť nový úsek s existujúcou cestnou sieťou. Lenže verejnú súťaž na stavbu privádzača neurobili.

Atrakcia pre korčuliarov

Termín dostavby sa tak nakoniec posunul na október 2018. „Problém je, že výstavba diaľnic je u nás jeden z hlavných bodov politického boja už dlhé roky. Nejaký čas bude dostavaná diaľnica atrakciou skôr pre korčuliarov ako pre vodičov," zhodnotil situáciu generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák.

Termín sa nedodržal

Ešte bývalá hovorkyňa diaľničnej spoločnosti nám pred rokom povedala, že naďalej platí zmluvný termín ukončenia výstavby a to október 2018. No dnes je situácia iná a termín sa nakoniec posúva až na rok 2019.

Vodiči žiadajú privádzač

Mnohí vodiči sú však skeptickí a neveria už ani tomu termínu. „V Čechách, alebo Poľsku dokážu privádzač dostavať za rok, maximálne za dva a tu na Slovensku sa to vlečie ako slimák po ceste,“ vraví rozhorčene žilinský vodič Peter Jahnotka (38), ktorého sme objavili v obci Lietavská Lúčka.

Zhotoviteľ natrafil na problém

Problém dostavby privádzača vidí aj Národná diaľničná spoločnosť. "Cieľom diaľničnej spoločnosti je, aby sa privádzač Lietavská Lúčka odovzdal do užívania spolu s úsekom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Tento úsek by sa mal stavebne ukončiť začiatkom roka 2019, keďže zhotoviteľ úseku avizoval predĺženie výstavby oproti pôvodnému termínu o dva až tri mesiace z dôvodu nepredvídaných geologických udalostí počas razenia tunelov," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová, ktorá dodala, že začiatok prác na privádzači by sa malo začať v októbri tohto roka a doba výstavby je naplánovaná na 18 mesiacov.