FOTO Rozzúrení cestujúci: Stanicu zavrú, kde budeme čakať na vlak?

„Táto stanica bola dlho výnimkou, pretože tam v noci zastavovali vlaky a cestujúcich sme nechceli obmedzovať. Ostatné stanice, pokiaľ tam nezastavujú vlaky, už bývajú v noci zatvorené. V Bratislave napríklad od polnoci do 4.00 h, v tom čase sa priestory upratujú a čistia. Žilinskú stanicu po určitom čase zase otvoríme aj v noci, ale bude už pod zvýšeným dozorom SBS,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.

Znečisťovali priestory

Žilinskí bezdomovci boli v poslednom čase agresívnejší a často znemožňovali upratovanie, poškodzovali alebo znečisťovali priestory, vyháňali slušných cestujúcich, ktorí si nemali kam sadnúť, či kde počkať na vlak. Najčastejšie sa neprispôsobivé osoby zdržiavali práve v priestoroch čakárne, vestibulu a podchodu, ktorého časť majú v správe železnice a časť je v správe mesta.

Stanicu budú maľovať

Železnice uzavreli čakárne až do odvolania. „Budovu je potrebné uviesť do prevádzkyschopného stavu, vymaľovať a vydezinfikovať. Zároveň pripravujeme podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zriadenie SBS, ktorá prispeje k zlepšeniu situácie na stanici,“ potvrdila Martina Pavlíková.

Na poriadok dohľadá polícia

Situáciu momentálne sleduje polícia, ktorá dbá na poriadok, prípadne, aby sa na stanici neudiala krádež či bitky. S bezdomovcami majú aj oni svoje skúsenosti. Vždy sa ich snažia z vestibulu dostať von, no o desať minút sú znova vnútri.

Uzavrú juj cez noc

Vestibul stanice bude teraz zamknutý nepretržite od jedenástej v noci do druhej hodiny nadránom. „Železnice vybudujú posuvné dvere na hlavnom vchode hneď vedľa automatických dverí pre imobilných cestujúcich a zriadia automatického vrátnika s kamerovým systémom s ovládaním z osobnej pokladnice,“ dodala Martina Pavlíková, nespresnila však, kedy k tomu dôjde. Podľa našich informácií by sa tak malo stať do konca tohto mesiaca.