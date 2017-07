FOTO Smrť Adriany († 17): Zomrela v aute, ktoré šoféroval 15-ročný Miro!

Mala pred sebou celý život, no prišla oň v jedinej sekunde! Adriana (†17) z Hliníka nad Hronom si sadla do auta s dvomi mladíkmi a to sa jej stalo osudným. Za volantom bol len 15-ročný Miro, ktorý nezvládol ostrú zákrutu a narazil do stromu. Dievčina bola na mieste mŕtva. Jej sestra, ktorá sedela vzadu vedľa nej, skončila v nemocnici. Chlapci vyviazli len s odreninami.