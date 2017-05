MÁJ - MESIAC LÁSKY Starostovia sa do chomúta neženú: Vieme, aký je ich dôvod

"Som stále slobodný a aj keď je žien veľa, ja som asi vyberavý typ muža. Možno je to aj v tom, že sa venujem starostovskej práci. Čo má prísť to príde a verím, že do štyridsiatky si svoju vyvolenú nájdem a budeme mať aspoň dve deti," prezradil starosta obce Lehôtka Richard Lašan (33), ktorý na svadbách robí starejšieho.

Autor: Peter Mišo