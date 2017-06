FOTO Tlak občanov sa neustále stupňuje: Proti korupcii pochodovali už aj v Žiline a Prešove!

Prešovský pochod sa začal pri Dome kultúry a dav sa postupne presunul k pódiu v centre mesta.

Nechýbali transparenty vyzývajúce na odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka i policajného prezidenta Tibora Gašpara. Dav skandoval heslá ako „Nechceme tu korupciu“, „Chceme právny štát“, „Kaliňák odstúp“, „Hlavy hore, Kali dole“ alebo „Skutok sa stal“.

Na pódiu vystúpili najprv miestni organizátori pochodu, štyria mladí študenti z Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Po nich sa ľuďom prihovorila aj jedna z iniciátoriek akcie Karolína Farská a postupne sa pridali aj ďalší rečníci z rôznych miest. Akciu zakončila štátna hymna.

„Ryba smrdí od hlavy. Ako máme ľudí motivovať, aby nahlasovali korupciu a správali sa poctivo, keď vidia na tých najvyšších postoch ľudí, ktorí sú podozriví z rôznych káuz a nevedia vysvetliť a vyvrátiť toto podozrenie. Neuspokojuje nás fráza 'skutok sa nestal', a preto aj organizujeme tento protest tu, v Prešove, aby aj ľudia z východu mohli vyjadriť svoj názor,“ zdôvodnila motiváciu pochod v Prešove zrealizovať jedna z jeho organizátorov Anna Čujová.

Odhady o účasti na prešovskom pochode sa rôznili, pohybovali sa od 2 500 až do 4 000 ľudí. Podporu prišli vyjadriť všetky vekové kategórie, prevládali ale najmä mladí ľudia. Na piatich stanovištiach sa účastníci mohli podpísať pod protikorupčnú petíciu, ktorá mala pred akciou vyše 40-tisíc podpisov.

Najväčšia akcia od Nežnej revolúcie

„Sme veľmi spokojní a radi za každého človeka, ktorý sa rozhodol prejaviť svoj názor,“ uviedla Čujová. Spokojnosť s účasťou vyjadrila aj jedna z hlavných organizátorov protikorupčných protestov Karolína Farská, podľa ktorej účasť prekonala očakávania.

„Povedali nám, že najväčšie akcie od Nežnej revolúcie tu mali okolo 600 ľudí, takže toto je veľmi uspokojivé. Určite to pomôže povedomiu, ktoré sa snažíme vytvoriť a podporiť protikorupčnú petíciu, a to, že si ľudia uvedomia, že stojí za to niečo robiť a nenechať sa okrádať,“ povedala Farská.

Veľký protikorupčný pochod na Mariánskom námestí v Žiline prišlo podporiť približne 1 500 ľudí.

„Sme tu preto, aby sme sa pripojili k bratislavskej iniciatíve. Tak, ako pred týždňom v Bratislave a v Košiciach, tak dnes sa stretávame tu v Žiline a v Prešove. Ide nám v prvom rade o to, aby sme vyzbierali 100-tisíc podpisov pod protikorupčnú petíciu. Momentálne už máme vyzbieraných okolo 50-tisíc podpisov,“ povedala jedna z organizátoriek protestu, stredoškoláčka Michaela Knošková.

V Žiline Kemka aj Hlávková

„Je to naozaj iniciatíva iba čisto študentov, nie stredných škôl, preto ich ani nemenujeme. Viedla nás k tomu iniciatíva v Bratislave. Aj my, študenti zo Žiliny, chceme podporiť túto iniciatívu. Lebo naozaj si myslíme, že je potrebné bojovať proti korupcii,“ povedala ďalšia spoluorganizátorka, stredoškoláčka Adriana Repáňová.

Protikorupčný protest v Žiline trval hodinu a pol. Z pódia sa davu ľudí prihovorili okrem študentov aj herec Juraj Kemka, bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková a matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna Remiášová.

Počas pochodov študenti zbierajú podpisy pod protikorupčnú petíciu, ktorou chcú po dosiahnutí 100-tisíc podpisov zaviazať Národnú radu SR, aby rokovala o prešetrení korupčných káuz, odvolaní ministra vnútra Roberta Kaliňáka či odchode špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.