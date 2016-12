FOTO Unikátna výstava na Orave: Tieto veci zo 16. storočia nikde inde nenájdete

Námestovo bolo vždy jedným z určujúcich prvkov v rozvoji kultúry Oravy. Aj keď všetky ustanovizne zostali v Dolnom Kubíne, horná Orava si poradila sama a nespoliehala sa na pomoc zvrchu. Za to, že Orava je dnes publikačne najviac zmapovaným územím Slovenska, vďačíme obetavcom, ktorí bez pomoci zhora dokážu zachovať otcovizeň a rozvíjať ducha národného povedomia.

Naši otcovia a dedovia

Touto výstavou si chcú organizátori pripomenúť, čím naši otcovia a dedovia prešli v 19.-20. storočí, o aký kus sme sa posunuli v priebehu pár rokov. Výstava je rozdelená do sekcií a blokov. „Som vďačný za pomoc ktorú nezištne poskytli pán Beňuš, Vronka, Brišák, lebo bez nich by výstava bola len čiastočná. A vlastne za pomoc všetkých, tu sa potom ukázala polupatričnosť, každý na svojom poste prispel, či je to riaditeľka Domu Kultúry p. Mušáková alebo Mgr. Marián Melišík, Mgr. Miroslav Jagnešák a Miroslav Škombár Sc., každý svojou časťou prispieva k celku. Za najdôležitejšie pri organizovaní výstavy pokladám to, že si ju robíme pre seba, pre nás," vraví Marián Grigeľ, odborný garant výstavy