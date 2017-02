FOTO Zmizlo 12-ročné dievčatko: Stopy vedú na Oravu, uniesli ju satanisti?

Informáciu o možnej slovenskej stope priniesli české média. Portál extra.cz totiž špekuluje nad teóriami, že dievča niekto uniesol a ublížil jej, ako aj nad možnosťou, že mladá Češka je stále nažive. Ďalším možným scenárom je, že dieťa odviedli na Slovensko údajne podivní priatelia jeho matky.

Uniesli ju satanisti?

Český portál totiž kontaktovala žena, ktorá tvrdí, že dievča pri sebe majú dvaja bratia z Trstenej. Ide o bratov Jána a Pavla. "Sú vraj aktívni satanisti a nedávno u nich bola videné dievča, ktoré sa veľmi podobá Michaele Muzikářovej. Prosím, odovzdajte tento odkaz polícii. Kontaktovala som tunajšiu políciu, ale tu sa o Miške veľa nevie, tak nevedeli, čo s tým robiť. Ján a Pavol vyznávajú satanizmus... Dievča je u nich, ale žije," cituje portál odkaz, ktorý odovzdala redakcia kriminalistom v Ústí nad Labem.

Polícia mlčí

Oslovili sme v danej veci aj políciu na Slovensku. "Momentálne o niečom takom nevieme, zistíme skutočnosť a dáme vám vedieť," povedal nám žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

My sme na Oravu zašli sami a pokúšali sa nájsť spomínaných bratov. Po viac ako hodine sa nám to aj podarilo. Objavili sme panelák a vchod, kde by mali bývať títo muži. Vzápätí sme dostali telefonát od polície. "K danej veci sa nebudeme vyjadrovať, ani či prebieha pátranie na Slovensku a vašu informáciu nemôžeme ani potvrdiť ani vyvrátiť. Prepáčte, ale nebudeme sa ďalej vyjadrovať, obráťte sa na českú políciu," stroho nám povedal hovorca polície.

Pátranie pokračuje

Ozvali sme sa preto českej hovorkyni ako pokračuje pátranie po nezvestnej. "Polícia robí všetko preto, aby dievča našlo. V akom je to teraz štádiu neviem povedať, ale informáciu, že by sa Míša mohla nachádzať na Slovensku, nemáme. Keďže naďalej prebieha vyšetrovanie, bližšie sa nemôžeme vyjadrovať ako polícia postupuje," informovala nás hovorkyňa českej polície Šárka Poláčková.

Policajtom sme zrejme boli podozriví

Približne za pol hodinu už do Trstenej, kde sme boli, dorazila aj kriminálna polícia. Vonku sa pripravovala a plánovala navštíviť daný byt. Keďže sme boli pri nich nablízku, spravili sme si pár záberov. Ale to už k nám prišiel policajt a pýtal si od nás občiansky preukaz. Pýtali sme sa ho, či sme spravili nejaký priestupok alebo niečo, za čo nás ma kontrolovať. "Som policajt a môžem si od vás pýtať doklady," povedal príslušník Okresného policajného oddelenia v Dolnom Kubíne. Preukázali sme sa mu, napísal si o nás údaje a vrátil sa ku kolegom.

Šokovaný brat

Policajti sa vybrali do vchodu, kde majú bývať dvaja bratia. Dvere otvoril Pavol, ktorý bol prekvapený akú "búdu" na nich niekto narafičil. Po odchode policajtov sme šli za ním. Chceli sme zistiť, čo je na tom pravdy, že by mali mať obaja prsty v únose mladého dievčaťa. "Vôbec o ničom neviem, brat pracuje a býva v Čechách. Ja bývam tu so svojou rodinou," vraví Pavol, ktorý netuší, kto za tým všetko môže byť. S manželkou majú dve dievčatá v rovnakom veku ako je unesené české dievča. "Neviem, kto môže šíriť takéto nepravdy. Nemáme žiadnych nepriateľov," dodal.

Vyznávajú satanizmus?

Od susedov sme sa dozvedeli, že bratia počúvajú metal, nosia kríže a rôzne reťaze. To, že by vyznávali satanizmus, však nevedeli povedať. "Nemáme s nimi žiadne problémy. Či môže byť pravda o tom dievčati a oboch bratov to neviem," prezradila nám suseda vo vchode.