Detvancov pobúrili mestskí poslanci: Hrozia Podpoľaniu predčasné voľby?

Na mimoriadne zastupiteľstvo, o ktorom vedeli všetci poslanci takmer dva týždne vopred, sa siedmi ospravedlnili, jeden sa vôbec neprezentoval a keď dostal slovo člen petičného výboru z radov občanov tesne pred hlasovaním, odišli ďalší dvaja poslanci a tým zablokovali uznášaniaschopnosť.

Ján Šiandor: Je to neúcta poslancov voči nám obyvateľom!

„To, že pred hlasovaním o tak dôležitom bode sa na rokovaní neobjavili vôbec siedmi poslanci a dvaja odišli, je obrovskou hanbou poslancov a ich neúctou voči nám občanom, ktorí sme ich volili,“ povedal člen petičného výboru Ján Šiandor.

„Poslanci vytvorili obštrukciu, takže takýmto spôsobom zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľstva a odmietli tak hlasovať o vrátení teplovodov do majetku mesta. Títo poslanci sa znovu predviedli a ukázali svoju tvár aj napriek množstvu prítomných občanov a ich protestom,“ zdôraznil Šiandor a dodal a zdôraznil. „Pokračovanie z našej strany bude také, že ešte štvrtok prídeme na zastupiteľstvo. Ak nebude zahlasované, spustíme po novom roku petíciu o referende o predčasných voľbách v Detve. Jednoducho nemáme iné riešenie.“

Obyvatelia: Hanba vám poslanci!

„Hanba vám a zvlášť poslancom D. Labákovej, L. Bódimu, J. Kóňovi, S. Šichtovi, D. Tučekovi, M. Ďuricovi a S. Ciglanovi, ktorí na zastupiteľstvo vôbec neprišli. Hanba aj J. Bódimu, ktorý prišiel, ale sa neprezentoval a ešte si môžu do svedomia vstúpiť aj I. Sekereš a B. Baran, ktorý pred dôležitým hlasovaním počas príhovoru zástupcu obyvateľov Jána Šiandora odišli z rokovacej sály a tým zablokovali uznášania schopnosť zastupiteľstva,“ hnevali sa obyvatelia Detvy, ktorí prišli na zastupiteľstvo.

Podľa našich informácií poslanec Baran primátorovi nevysvetlil, prečo zrazu odišiel a poslanec Sekereš podľa slov primátora pred hlasovaním údajne dostal hnačku ...

Primátor sa dnes chytí poslednej slamky

Primátorovi Jánovi Šufliarskemu potom neostalo nič iné, ako chytiť sa poslednej slamky a na dnes 29. decembra o 13.30 zvolal ešte raz mimoriadne zastupiteľstvo.

„Pre mesto by bolo výhodnejšie, keby so spoločnosťou uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože tento strategický majetok, tepelné rozvody by ostali majetkom mesta, teda všetkých obyvateľov,“ povedal primátor.

„Aj keď bolo najprv deväť poslancov, bolo mestské zastupiteľstvo uznášania schopné, ale potom z rokovania niektorí poslanci odišli bez nejakého zdôvodnenia, prečo odchádzajú. Títo sa už na rokovanie nevrátili a preto nebolo mestské zastupiteľstvo uznášania schopné a preto som ho prerušil a zvolal zastupiteľstvo na štvrtok,“ pokračuje primátor.

„Ak nebude uznesenie a dodatok odhlasovaný ani štvrtok a nepodpíše ho ani spoločnosť, alebo ak sa nezúčastnia poslanci mestského zastupiteľstva, tak v tom prípade nám 31.12.2016 prepadne nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy od spoločnosti a v tom prípade sa náš majetok tepelné rozvody stanú majetkom spoločnosti bez toho, aby spoločnosť bola povinná tieto tepelné rozvody zrekonštruovať, čiže už ich nič nebude k tomuto viazať. Mesto by definitívne prišlo o tento majetok,“ dodal primátor Detvy.

Konateľ spoločnosti: Chceme dokončiť rekonštrukciu teplovodov

„Za spoločnosť chcem povedať, že sa budeme snažiť zabezpečiť pre mesto Detva teplo za čo najvýhodnejšie podmienky. Už teraz sme jedni z najlacnejších v Slovenskej republike a v tomto kraji. Ďalej chceme pokračovať v rekonštrukcii teplovodov a chcem sa uchádzať o eurofondy a dokončiť rekonštrukciu teplovodov tak, aby sa čo najmenej premietla do ceny tepla pre obyvateľov mesta Detva a aby sme zabezpečili stabilnú nízku cenu tepla,“ reagoval Pavol Antol, konateľ spoločnosti, ktorá je väčšinovým spoločníkom spoločnosti vyrábajúcej a dodávajúcej teplo v Detve.

Rekonštrukcia teplovodov však mala byť pôvodne dokončená už v roku 2012 a doteraz sa tak nestalo. „Nestalo sa tak z dôvodu cenovej politike spoločnosti, lebo mesto Detva nesúhlasilo s účtovaním ceny tepla tak, aby pokrývala výrobné náklady, takže spoločnosť nemala potrebné finančné prostriedky, aby mohla dokončiť rekonštrukciu teplovodov tak ak osa zaviazala,“ objasnil Antol.

„Chceme dokončiť rekonštrukciu teplovodov z výzvy, ktorá má byť v najbližšej dober vyhlásená. Máme informácie o tom, že začiatkom roku 2017 budú stanovené definitívne podmienky a máme také informácie, že uchádzačom tejto výzvy môže byť spoločnosť, ktorá má oprávnenie na podnikanie v tepelnom hospodárstve a tou spoločnosť je,“ tvrdí Antol.

„Z tejto výzvy bude možné financovať 85 percent celkových nákladov a myslím si, že to budú dostatočné financie na to, aby sme rekonštrukciu teplovodov urobili úspešne dokončiť tak, aby obyvatelia nepocítili akékoľvek zvýšenie ceny tepla. Predpokladáme, že rekonštrukcia teplovodov by mohla prebehnúť v časovom horizonte niekoľkých rokov,“ dodal Pavol Antol.

Ako to celé dopadne v Detve dnes, vás budeme aktuálne informovať.