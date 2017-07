Legenda slovenského hokeja v malej obci na Gemeri: Čo tam robil a prečo neváhal ihneď prísť?!

Podujatie Polomský festival športu sa uskutočnil v sobotu, 15. júla 2017. Pre tých najmenších boli pripravené rôzne športové aktivity. Dospelí si zas mohli zasúťažiť v preťahovaní lanom či v streľbe na hokejovú a futbalovú bránku.

Nechýbali grilované špeciality ani bohatá tombola. Prítomných svojou účasťou prekvapil aj bývalý hokejista, Jozef Golonka. Ten nám prezradil aj to, prečo sa rozhodol podujatie tohto typu navštíviť.

Zvučné mená športu

„Organizoval sa už druhý Polomský festival športu. Po prvom ročníku tejto akcie sme sa rozhodli zorganizovať to znovu. Pozvali sme sem opäť zopár hostí, ktorých mená pozná nejeden fanúšik športu.

Momentálne tu máme pozvaných hostí ako Jaro Dragan, Miroslav Jinačák, Jozef Golonka, Peter Bartoš a Lukáš Bambúch, ktorí sa stretli aj v zaujímavom futbalovom zápase hviezd,“povedal jeden organizátorov podujatia.



Ako doplnil, hlavný dôvod usporiadania tohto dňa je to, aby deti športovali a vytvorili si k športu nejaký vzťah.

Golonka pri Polome trávil veľa času

Ako nám prezradil Jozef Golonka, v Gemerskej Polome, respektíve na Súlovej, strávil ako 20-ročný veľa času. Chodil sem aj na prázdniny.



„Mne je to tu veľmi blízke, vtedy boli skromné pomery, a bol som rád, že v tomto kraji môžem ako mladý traviť čas. Mne tento kraj prirástol k srdcu a musím povedať, keď ma zavolali, aby som prišiel sem na akciu, tak som neváhal a prijal som to, keďže som si pomyslel, že je to možno posledná možnosť sa sem do Gemerskej Polomy vrátiť, čo sa týka môjho veku, keďže nie som najmladší. Sklamaný určite nie som, výborná organizácia a je to tu naozaj veľmi pekné.

Stretol som tu aj mojich bývalých kamarátov, čiže som príjemne potešený. Som strašne rád, že takéto niečo tu vôbec organizátori pripravili pre verejnosť a hlavne pre deti. Pozvanie slávnych osobností, si myslím, že je propagáciou daného športu ale je to aj spoločenská záležitosť pre túto oblasť,“prezradil Golonka prezývaný aj ako „Žiletka“.





Ako dodal, teraz sa chystá písať štvrtú knihu a určite tam budú aj zážitky, ktoré sa do tejto chvíle odohrali.

„Je to kniha - môj životopis, v ktorom sa nejedná o hokej, ale konkrétne o zážitky z hokeja. To znamená, čo sme zažili v Amerike, Kanade, s kým sme sa stretli, ako sme vyrastali, aké boli ťažké podmienky, mohol by som povedať, že je to kvázi taký rukopis môjho života,“ doplnil na záver bývalý hokejista.