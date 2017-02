Havária záchranárskeho vrtuľníka: Podpísali sa pod tragédiu alkohol a agresivita pacienta?

Všetko sa začalo ako bežná záchranárska akcia. Vrtuľník letel v stredu večer okolo 21. hodiny do obce Strelníky pri Banskej Bystrici. Záchranári odštartovali z Popradu, pretože ich bystrickí kolegovia museli dodržať predpísanú prestávku. Ponáhľali sa na pomoc Jánovi Majerovi, dedinčanovi, ktorý sa zranil v lese.

V časti Bukovina, čo je asi šesť kilometrov od Strelníkov, mal chatu. Na nej sa zabával s kolegami z práce. Bolo ich tam asi desať. Ján v noci spadol z 10-metrovej skaly do rokliny. So zranenou hlavou a zlomenou nohou zostal ležať v bezvedomí. Začal sa preberať až po príchode záchranárov.



Pacient Ján Majer († 38).

Foto: TV JOJ

„Bola to oslava, takže bez alkoholu sa to určite nezaobišlo. Ján mal byť opitý a záchranárov vraj posielal preč. Oni si, samozrejme, ďalej plnili svoju povinnosť,“ prezradil nám náš zdroj.

Zraneného napriek tomu, že sa vzpieral, naložili do vrtuľníka a mierili do nemocnice. Nikdy tam však nedoleteli. Všetci štyria pasažieri našli v troskách smrť.

Podľa našich informácií sa pacient snažil vyslobodiť, aj keď bol pripútaný na nosidlá pri nakladaní do vrtuľníka. Vnútri pri ňom sedela lekárka, pilot a záchranár sedeli vpredu. Krátko po štarte, kedy už helikoptéra mala mať pred sebou iba voľnú cestu do Banskej Bystrice, sa stroj nepochopiteľne stočil naspäť, akoby sa chcel vrátiť. Nasledoval pád medzi stromy.

Na mieste nešťastia bol v tom čase aj kameraman televízie JOJ Peter Buran, ktorý nakrúcal Jánovu záchranu. „Pacienta naložili do vrtuľníka a vzlietli. Videl som ich asi v 30-metrovej výške,“ hovorí.

„Keď zašli za kopec, zrazu všetko stíchlo. O chvíľu nato som počul silnú ranu a po 30 sekundách ďalšiu,“ opísal chvíle hrôzy. „Hneď sa začalo zisťovať, či záchranári prileteli do nemocnice. Keď sa to nepotvrdilo, okamžite sa spustilo pátranie po vrtuľníku,“ dodal.



Pilot Ján Rušin († 50) nalietal viac ako 4 640 letových hodín. Bol synom bratranca nášho prezidenta.

Foto: ATE

Spočiatku havarovaný stroj ani nevedeli nájsť. V noci ho hľadali aj dobrovoľníci. Do pátrania sa zapojil tiež Jánov brat. V náročnom teréne objavil zrútený stroj až vrtuľník s termovíziou. Podľa informácií, ktoré pre Plus JEDEN DEŇ poskytol hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík, prvé časti zrúteného stroja lokalizovali včera skoro ráno okolo 4. hodiny.



Lekárka Patrícia Krajňáková († 46) vo vrtuľníku lietala od roku 2014.

Foto: ATE

Trosky i mŕtve telá našli v ťažko prístupnej rokline. Niektorí v dedine ešte krátko po siedmej hodine ráno dúfali, že ich sused Ján žije. „Stále máme nádej, že sa vráti domov,“ povedala jeho plačúca teta. „Je to hrozná rana pre celú rodinu. Jeho matka len plače, je úplne zničená,“ dodala. Neďaleko miesta nešťastia sme včera doobeda stretli i Jánovho brata krátko po tom, ako bolo jasné, že nikto z posádky neprežil.



František Bartoš († 32) bol najskôr letecký mechanik, od roku 2009 letecký záchranár.

Foto: ATE

„Všetci zomreli,“ povedal roztraseným hlasom šokovaný muž. „Z vrtuľníka nič nezostalo, je totálne zhorený,“ krútil nešťastne hlavou. „Musím ísť za mamou, je na tom veľmi zle,“ dodal a rýchlo odišiel. Na miesto tragédie prišli neskôr aj príbuzní nebohých záchranárov. Vyrovnať sa s prvotným šokom a so žiaľom im pomáhali aj psychológovia.