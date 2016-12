Horúco v Detve: Podpoľancov pobúrilo doplácanie za teplo a žiadajú zmenu!

Napriek nesúhlasu zástupcov mesta o zvýšení ceny konateľ spoločnosti, ktorá dodáva teplo nariadil podľa informácií s mestského úradu účtovať za roku 2015 a 2016 maximálnu cenu tepla stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 26,23 eur/GJ.

Vznikli nedoplatky

„To znamená, že odberatelia tepla platili zálohové platby v cene 24,56 eur/GJ, ale vyúčtovanie dodávok tepla bolo už účtované podľa ceny 26,23 eur/GJ. Týmto rozhodnutím odberateľom vznikli nedoplatky v celkovej výške 107 816,66 eur. Na mesto Detva sa následne obrátili občania mesta prostredníctvom správcov bytov a zástupcov vlastníkov bytov, že zo strany spoločnosti dodávajúcej teplo došlo k rozúčtovaniu ceny tepla v maximálnej výške schválenej úradom, hoci zvýšenie ceny tepla neschválilo valné zhromaždenie spoločnosti a občania požiadali mesto o pomoc,“ objasňuje prednosta mestského úradu Štefan Slemenský.

Mesto Detva vyzvalo spoločnosť o predloženie hodnoverných dokladov, z ktorých bude preukázateľne vyplývať, že rozdiel medzi pôvodnou a novou cenou tepla za rok 2015 zodpovedá uvádzanej sume 107 816,66 eur, pretože uvedená suma nebola dodnes zdokladovaná.

Vyjadrenie spoločnosti

„Nikde nebolo povedané, aký bude finančný dopad takéhoto kroku vo vzťahu k spoločnosti, ktorú z jednej tretiny vlastní Mesto Detva a aký bude dopad tohto, čo sa tu má vykonať, na rozpočet Mesta Detva,“ reagoval Pavol Antol, zástupca väčšinového vlastníka výroby a dodávky tepla pre Detvu.

„Okamžitý negatívny dosah na rozpočet Mesta Detva bude spočívať v tej skutočnosti, že spoločnosť vynaložila od roku 2009, keď nadobudla tepelné rozvody v Detve, tak skutočne došlo len k rekonštrukcii polovice tepelných rozvodov,“ objasnil Antol, podľa ktorého spoločnosť vynaložila na obnovu rozvodov asi 1,5 milióna eur. Antol povedal, že v prípade navrátenia teplovodov do majetku mesta, bude musieť mesto rekonštruovať teplovody na náklady občanov vo výške približne 3,7 milióna eur.

Primátor: Ľudia nemôžu byť v zime!

„Ja som s väčšinovým vlastníkom už rokoval a musíme rokovať aj ďalej. My sa nemôžeme hádať, ale zabezpečiť výrobu a dodávku tepla k ľuďom do bytov,“ tvrdí primátor. „Neodvážim sa povedať, že ak by zabezpečovalo teplo mesto, koľko by ľudia potom platili za jeden GJ. Či to bude robiť ďalej spoločnosť, alebo to budeme robiť my, vždy budeme rovnakou kalkuláciou započítavať náklady, ktoré budú na rekonštrukciu rozvodov do ceny tepla a splácať to budú vždy odberatelia,“ dodal primátor.

Zároveň spochybnil, či bude možné udržať v Detve cenu tepla na pôvodnej úrovni a nevedel povedať, či nebude ohrozené čerpanie európskych fondov. Poslanci schválili uznesenie, ktoré neohrozí dodávku tepla a ani nezvýši jeho cenu.

Búrlivé zasadnutie

Už dnes je v Detve mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa očakáva mimoriadne búrlivá diskusia a veľká účasť občanov.

„Verejnosť je pobúrená praktikami súkromnej spoločnosti vyrábajúcej a dodávajúcej teplo v Detve. Občania žiadajú vrátenie teplovodov do majetku mesta ako aj preplatku vo výške viac ako 107 000 eur, ktoré občanom táto spoločnosť retroaktívne doúčtovala,“ hovorí zástupca petičného výboru Ján Šiandor. Dnes tak môžu poslanci z Detvy definitívne hlasovaním rozhodnúť o odstúpení od tejto zmluvy.