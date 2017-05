Hromadné nešťastie: Ako si s ním poradia záchranári z celého sveta

V Banskej Bystrici sa od stredy do soboty uskutoční medzinárodný seminár urgentnej medicíny EuSEM Refresher Course. Koná sa pod záštitou Európskej spoločnosti urgentnej medicíny a spoločnosti Falck Záchranná a.s. Jedinečné podujatie bude na Slovensku po prvýkrát.