Hubár z Prievidze: Na Hornej Nitre našiel svoj životný hríb

„Ľudia tomuto hríbu hovoria dubák, je to však hríb smrekový. Obvod klobúka je 107 centimetrov, obvod hlúbika 42 centimetrov a hmotnosť 3,8 kilogramu,“ hovorí hubár.

Ako spresnil, obrovský hríb našiel v jarku v lese, kde mal dostatok vlahy aj humusu. „Nikomu tam nenapadlo ísť, preto vyrástol do takýchto rozmerov. Niekoľkokrát som okolo neho prešiel, myslel som si, že to je odpílený pník, potom som zbadal, že je to hríb. Odhadujem, že tam rástol asi dva týždne. Myslím si, že to je slovenský rekord,“ pokračoval nadšene Ján. Podľa neho, takýto gigantický hríb nevideli ani celoživotní hubári z jeho okolia.

Lokalitu svojho unikátneho nálezu neprezradil, tá zostane jeho hubárskym tajomstvom.