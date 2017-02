To je teda odvaha! Ivana si trúfa aj na dravé šelmy!

Dostanú sa sem len zvieratá, ktoré sa potulujú, niekto ich vyhodil, alebo pašoval cez hranice.

O všetky zvieratá, ktoré sa do karanténnej maštale dostanú, sa bude starať jediná žena, zootechnička a teraz špeciálna ošetrovateľka Ivana Ragačová.

Do nového zamestnania, aké v našich končinách nebude okrem nej robiť nikto sa musela dostať konkurzom. Zavážilo, že má prax so zvieratami, no komisiu zaujala aj jednou praktickou poznámkou. „Ja sa nebojím ničoho a nemám problém s ničím. Keď treba sadnem aj do traktora a môžu sem priniesť hocijaké zvieratá, ja sa nebudem báť ani leva,“ dozvedeli sme sa od člena komisie, ktorá vyberala ošetrovateľa prvej karanténnej stanice.

„Budú tu všetky druhy zvierat. V tomto období, keď zasa šarapatí aj vtáčia chrípka, budeme môcť izolovať podozrivé vtáctvo, ale aj aj rôzny dobytok. Zvieratá sa sem budú privážať špeciálne upraveným autom,“ hovorí Ivana.

Nezľakne sa ani leva

Je pripravená aj na prijatie zvlášť nebezpečných šeliem. „Ako som povedala, ja sa nebudem báť ani leva, ani pumy, ani nijakej inej šelmy. Tie koterce sú pripravené so silných mreží a keď k nim pôjdem, budem ich vedieť pomocou klapky prehnať o koterec ďalej a potom im dodať stravu a vyčistiť koterec,“ hovorí špeciálna ošetrovateľka.

Pašovanie zvierat sa stáva národným športom

Podľa ministerky Gabriely Matečnej sa pašovanie exotických zvierat stáva národným športom a aj preto je reálne, že vo Veľkom Krtíši sa už čoskoro objavia naozaj netradičné aj exotické jedince.

Ak sa zhabú levy a nechcené zvieratá, ich majiteľ po ošetrení a vyliečení už bude mať problém ich dostať naspať. „Sú všeobecné skúsenosti, že keď niekto zvieratá týral, alebo sa o ne nestaral v minulosti, nebude tak robiť ani v budúcnosti. Preto je možné, že odtiaľto sa napríklad aj šelmy môžu dostať potom do rúk úplne nových majiteľov,“ dodala.