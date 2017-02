Kauza cícerová nátierka je späť: Boj výrobcu a zdravotníkov sa poriadne vyostril!

Po viac ako roku znovu ožíva prípad cícerovej nátierky od banskobystrického výrobcu Alfa Bio, po konzumácii ktorej upadol do kómy 43-ročný muž. Ako tvrdí Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, nátierka bola kontaminovaná baktériou, ktorá produkuje botulotoxín. Preukázali to laboratórne testy vzoriek zvyšného obsahu obalov cícerovej nátierky. Potvrdili to aj odborníci berlínskej inštitúcie Robert Koch.

Podľa hygienikov vyšli informácie, ktoré spochybňovali profesionalitu a odbornosť pracovníkov banskobystrického úradu. „Tvrdenie, že muž po konzumácii nátierky ochorel na botulizmus, je potvrdený. Nebyť správnej diagnostiky lekárov, prípad by sa skončil fatálne,“ tvrdia. Znovuotvorenie kauzy riaditeľa spoločnosti Alfa Bio Juraja Luntera znechutilo.

„Úrad verejného zdravotníctva SR už v novembri 2015 potvrdil, že všetky laboratórne výsledky originálnych balení cícerovej nátierky boli zdravotne bezpečné. Informácie, ktoré spomína banskobystrický úrad, sa týkajú rozboru jedinej vzorky zo zvyškov obalov nájdených v odpadkoch,“ povedal. Prízvukuje, že bezpečnosť ich výrobkov je pre firmu prioritou.

„Z jednej šarže vzniká 400 kilogramov výrobkov, čiže 4-tisíc kusov nátierok. Žiadna iná kontaminácia sa však nepotvrdila,“ vysvetlil. „Kauzu sme považovali za uzatvorenú, teraz podnikneme voči banskobystrickému RÚVZ právne kroky,“ dodal. Pacient ochorel v polovici augusta 2015. Hospitalizovali ho na neurologickej klinike, upadol do kómy, na umelej ventilácii bol niekoľko mesiacov. V dôsledku poškodenia organizmu je z neho v súčasnosti invalid.