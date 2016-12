Kauza dodávky tepla v Detve bude mať ďalšie pokračovanie: Rozhnevajú si poslanci nadobro obyvateľov?

Mesto Detva ešte 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti tepelné rozvody mesta za sumu 1165 eur, za podmienky, že ich spoločnosť do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta.

Spoločnosť tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala. Za nesplnenie tohto záväzku môže v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 mesto Detva od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu.

Čítajte viac Ušetríte čas aj nervy: Cestu smrti a nekonečné kolóny obídete

Mesto chce odstúpiť od nevýhodnej zmluvy

„Z tohto dôvodu som do programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva 16.decembra 2016 zaradil aj bod Odstúpenie mesta Detva od tejto kúpnej zmluvy a mestskému zastupiteľstvu sme predložili tento návrh uznesenia,“ hovorí primátor Ján Šufliarsky.

Prijatím tohto uznesenia by mesto odstúpilo od zmluvy, stalo by sa opäť vlastníkom tepelných rozvodov a prenajalo by ich spoločnosti, tak ako to bolo do roku 2009.

„Ak by si ich spoločnosť nechcela prenajať, mohlo by ich spravovať mesto samé. Odstúpenie od zmluvy by bolo pre naše mesto a jeho obyvateľov najlepšie a najvýhodnejšie riešenie, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta,“ vysvetľuje primátor.

Primátor: Mesto je finančne zdravé

„Mesto je finančne zdravé, nezaťažené úvermi a tak aj pri čerpaní úveru bude mať výhodnejšie podmienky ako spoločnosť, ktorá je zaťažená rôznymi úvermi a pôžičkami. Okrem toho by si mesto neuplatňovalo žiaden zisk, spoločnosť si zisk uplatňuje,“ dopĺňa.

Uznesenie však poslanci Mestského zastupiteľstva neschválili a predložili návrh, aby teplovody zostali v majetku spoločnosti a aby mesto dodatkom ku kúpnej zmluve predĺžilo spoločnosti dobu na rekonštrukciu tepelných rozvodov do 31. decembra 2020.

„Tento návrh je pre mesto nevýhodný, lebo ďalšie štyri roky by mesto nemohlo nič robiť len čakať, či spoločnosť tieto teplovody zrekonštruuje. Poslanci zdôvodňovali predložené uznesenie, že chcú, aby spoločnosť mohla rekonštruovať tepelné rozvody z eurofondov aj keď podmienky na získanie tejto dotácie by malo Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásiť až v januári 2017,“ tvrdí primátor, ktorý preto predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila, ale len do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť.

Celé uznesenie je podľa primátora pre mesto nevýhodné, preto ho nepodpísal.

Dnes bude mimoriadne zastupiteľstvo

„Preto som na dnes, 28. decembra 2016 o 16. hodine zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom opätovného prerokovania odstúpenia mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou a prevzatia tepelných rozvodov späť do majetku mesta,“ dodal primátor.

Naposledy bola na poslancov zvedavá takmer stovka nespokojných obyvateľov a dokonca sa rozhodovalo aj o tom, či im poslanci dajú slovo, o ktoré vopred požiadali. V Detve je už dlhšie horúco, no dnes môže byť ešte viac.