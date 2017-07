Krutý OSUD: Ružena zachraňovala cudzie životy, sebe a svojim dcérkam pomôcť nedokázala!

Tragédia šťastnej rodiny, ktorá si na chate v Terchovej užívala leto, otriasla celým Slovenskom. Ešte v stredu si krásna rodinka, pôvodne pochádzajúca z Piešťan, užívala príjemný letný podvečer. Už dlhšie žili v Rakúsku. Ružena mala podľa informácií Plus JEDEN DEŇ pracovať ako lekárka, Matej sa mal živiť podnikaním v oblasti elektroinštalácií. Na rodičovskú chatu chodili pravidelne. Starí rodičia ju kúpili pred vyše 30 rokmi.

Pôvodne to bola to murovaná stavba a rodina ju rokmi zveľadila vkusne drevom. Krátko pred požiarom sa mal s nimi rozlúčiť aj Matejov brat Michal, ktorý má žiť s rodinou v Česku. Dievčatká potom rodičia pekne uspali a podľa výpovedí niektorých svedkov sa pobrali na dvor opekať. Okolo jedenástej večer však zbadali vnútri chaty požiar.

„Oheň a dym už boli všade. Obaja rodičia vbehli dnu, mama vraj utekala hore k deťom na povalu, no začala horieť. Chytilo to aj otca a povalilo ho na zem. Ďalej sa už nedostal. Vtedy sa už asi nedalo deťom pomôcť,“ povedal sused chatovej osady v Terchovej. Ohnivé peklo bolo neúprosné, otec z posledných síl utekal po pomoc. Popáleniny celého tela mu však viac nedovolili. Mal aj silno zasiahnuté pľúca. Previezli ho do žilinskej nemocnice. Lekári ho museli uviesť do umelého spánku a je napojený na prístroje. Na žiadosť rodiny nemocnica o jeho stave nebude informovať.

Včera ho však záchranársky vrtuľník previezol do nemocnice v bratislavskom Ružinove. „Pacienta prijali v Univerzitnej nemocnici Bratislava s popáleninami na 26tich percentách tela. Zdravotníci na Klinike popálenín v Ružinove, ktorá patrí medzi špičkové pracovisko na Slovensku, mu poskytujú potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Čo zapríčinilo požiar zo stredy na štvrtok, nie je ešte známe.

Hasiči zatiaľ nehovoria ani o odhade ukončenia vyšetrovania. „Ide o mimoriadnu udalosť, nevieme to predpovedať,“ povedal nám Michal Kypus od krajských hasičov v Žiline. Podľa jedného z vyšetrovateľov je boj o prežitie v ohni ten najkrutejší spôsob úmrtia. „Hovorím podľa toho, ako to vidím v praxi. Všeobecne sa hovorí, že utopenie vo vode je najhoršie, ale oheň naozaj neprajem nikomu,“ naznačil muky malých princezničiek a ich matky.

