To je PLAT! Na taký mnohí Slováci musia robiť aj sedem mesiacov

Väčšina ľudí im môže vysoký plat len ticho závidieť. Primátorská funkcia je síce náročná, ale to isté môžu o svojej práci povedať aj lekári, učitelia či robotníci vo fabrikách.

Problém vyžiť zo svojej mesačnej mzdy teda primátori nemajú. Najvyššiu dostáva Ján Nosko v Banskej Bystrici. V hrubom je to 4 946 eur. „Ide o funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Znamená to, že je to celý plat bez nároku na príplatky v prípade práce nadčas,“ uviedla jeho hovorkyňa Zdenka Sekerešová. „Počas výkonu mandátu primátor nedostal žiadne odmeny,“ pripomenula.

Zaslúžim si to!

Samotný Nosko je presvedčený, že jeho mzda je adekvátna. „Prácu primátora sa snažím vykonávať poctivo a zodpovedne. Nie je to len o ôsmich hodinách strávených v úrade, ale aj o množstve povinností súvisiacich s výkonom funkcie mimo pracovného času,“ odpovedal na otázku, či podľa neho ide o primeranú sumu.

Poslanci nie sú jednotní

Mestský poslanec Ľubomír Motyčka tvrdí, že Nosko si svoj plat jednoznačne zaslúži. „Banská Bystrica ešte nikdy nemala takého kvalitného primátora ako teraz. Je to špičkový manažér, ktorý je zároveň korektný a slušný. Nevidím dôvod mu toto vyčítať,“ povedal.

Jeho kolega Igor Kašper si však myslí niečo iné. „Nemal by som nič proti jeho vysokému platu, keby splnil, čo ľuďom sľúbil. Povedal, že výstavba novej autobusovej stanice nebude stáť Bystričanov ani euro. Dnes vieme, že to bola lož. Mesto zaplatí takmer 4 milióny,“ povedal.

Primátorské platy Ján Nosko , Banská Bystrica 4 946 eur

, Banská Bystrica 4 946 eur Jozef Dvonč , Nitra 4 719 eur

, Nitra 4 719 eur Ivo Nesrovnal , Bratislava 4 503 eur

, Bratislava 4 503 eur Richard Rybníček , Trenčín 4 365 eur

, Trenčín 4 365 eur Peter Bročka , Trnava 4 226 eur

, Trnava 4 226 eur Andrea Turčanová , Prešov 3 421 eur

, Prešov 3 421 eur Igor Choma , Žilina 405 eur *

, Žilina 405 eur * Richard Raši, Košice 405 eur * (* - minimálna mzda, keďže poberá poslanecký plat)

Zaslúži si primátor vášho mesta svoj plat?

Anna (69), Žilina

„Ak primátor pracuje pre občanov, zaslúži si ho, no ak pre mesto nič nerobí, tak si ho nezaslúži.“

Martin (27), Banská Bystrica

„Taký vysoký určite nie. Toľko zrejme nezarába ani premiér tejto republiky, a to má oveľa väčšiu zodpovednosť.“

Jozef (45), Trnava

„Pokračuje sa v už načatej práci, opravujú sa cesty aj cyklochodníky, takže asi si ho zaslúži.“

Zuzana (40), Banská Bystrica

„Je to veľké číslo. Robím v zdravotníctve, kde zachraňujeme životy ľudí, no takúto sumu nedosahujeme ani zďaleka.“

Marián (34), Prešov

„Myslím si, že si zaslúži takýto plat. Na dnešné pomery to nie je veľa.“

Andrej (48), Nitra

„Platy bežných ľudí sú oveľa menšie. Je tu síce dosť nových investícií a s nimi aj pracovných miest, ale mesto stagnuje.“

Michaela (25), Bratislava

„Nemyslím, že si zaslúži vyšší plat. Na to, čo náš primátor robí, má dostatočný plat. Viac by si zaslúžili zdravotné sestry alebo učiteľky.“

Peter (25), Trenčín

„V meste nevidím žiadne zmeny od čias minulého primátora. Takú výplatu si nezaslúži, mal by z nej prispievať na niečo užitočné.“

Vladimír (66), Košice

„Keď k tomu pripočítam plat poslanca Národnej rady, je to neporovnateľné s tým, čo zarába väčšina nášho obyvateľstva.“