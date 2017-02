Kysučania sa konečne dočkali toho, po čom túžili: Bolesti sa zbavia na tomto mieste!

Župným nemocniciam v Žilinskom samosprávnom kraji chýbajú urgentné príjmy. Kraj sa preto pustil do ich výstavby. Pacienti by tak mali všetko na jednom mieste a nemuseli by trpieť bolesťami aj niekoľko hodín. Tomu by však malo byť koniec a vieme prečo.

Cez okienko vás privíta láskavá a ochotná zdravotná sestra. Autor: Pavol Konštiak