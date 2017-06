Lietadlo prominentov: Nikdy viac už nevzlietne

Ministerstvo vnútra v najbližšom čase ukončí modernizáciu letky. Už teraz disponuje tromi novšími lietadlami Fokker 100 a Airbus A319CJ, takže legendárne stroje JAK-40 končia.

„Lietadlo darujeme tam, kde si nájde nové uplatnenie. Nebude vo vzduchu, ale poslúži ako školská pomôcka pre Žilinskú univerzitu,“ vysvetlil hovorca ministerstva Petar Lazarov.

„V súčasnosti je toto lietadlo už morálne zastarané, vyžaduje si nemalé finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a míňajú sa aj náhradné diely na takýto typ lietadla,“ povedal Petar Lazarov. Tí, ktorí zažili najlepšie časy legendárneho lietadla, sa s ním lúčili veľmi ťažko.

„Počas posledného letu z Bratislavy do Žiliny sme si zaspomínali na krásne kilometre, ktoré sme s ním nalietali. Bude nám za ním ľúto. Veru, aj si poplačeme,“ priznal pilot Viliam Polnišer.

Piloti naozaj majú na čo spomínať. Okrem najvyšších slovenských ústavných činiteľov týmto špeciálom letel napríklad aj japonský princ Fumihito Akišino. Exprezidenta Rudolfa Schustera ním previezli do nemocnice v rakúskom Innsbrucku. Tak- že sa dá povedať, že aj vďaka tomuto stroju mu zachránili život.

Najdlhší let, ktorý lietadlo absolvovalo, trval 4 hodiny a 20 minút. Bol to let z Dublinu do Bratislavy. Ministerstvo vnútra vyraďovalo ďalší Jak-40 z letky aj vlani v decembri. Stroj skončil ako exponát v Múzeu letectva v Košiciach.