Mama nevládnej Želmíry čaká na nový zázračný liek: Už ani neviem, čo je spánok

Niekdajšia šikovná športovkyňa dnes nevstane z postele, nedokáže ani rozprávať. Mama ju musí kŕmiť, Želka sa sama nenaje. Za všetko môže mimoriadne zákerné ochorenie skleróza multiplex. Všetko sa to začalo ešte v Česku, kde Želka chodila na strednú školu.

„Hrávala za Sokolov a Karlove Vary. Dávala veľa gólov. Futbal bol jej život a keď sme sa vrátili naspäť na Slovensko, ešte si stačila obliecť dres Rimavskej Soboty,“ spomína pani Želmíra.

Dcéra len pohybmi očí pritakáva. Keď mala Želka 18 rokov, dostala prvý atak. „Vtedy mala zvláštne kŕče, odpadla, otvorila oči, potom zasa odpadla. Ležala v nemocnici dva týždne,“ pokračuje mama. Po maturite na českej škole odišla Želka študovať do Bratislavy. Chcela byť farárkou, no osud všetko zariadil inak.

„Na diskotéke dostala druhý atak, práve keď držala v rukách pohár kávy. Odpadla, prestala hovoriť, chodiť, vnímať, a keď som prišla do nemocnice, dozvedela som sa niečo strašné,“ s chvejúcim hlasom hovorí mama o krutej diagnóze. Lekári jej oznámili, že dcéra má sklerózu multiplex. Odvtedy prešlo takmer desať rokov. Želka má dnes 30 rokov a je pripútaná na lôžko. Je úplne odkázaná na maminu opateru.

„Ani neviem, čo je spánok. Dcérku kŕmim, prebaľujem, obraciam, stále sa jej venujem. Na lekársky predpis dostávame len 62 plienok, ostatné si musíme kupovať, lebo ich minieme oveľa viac a o liekoch ani nehovorím,“ utrápene dopĺňa. Želku musí strážiť každú sekundu, do práce nechodí. Na mesiac dostáva 290 eur. Napriek všetkému rodina stále verí na zázrak a obracajú sa k Bohu.

Dokazujú to sväté obrázky, ktoré sú pri posteli. „Počula som, že sa už možno vyvíja liek, ktorý by mohol niečo s touto chorobou urobiť. Len nevieme, či bude mať účinok aj na ľudí, ktorí sú už vo vyššom štádiu choroby ako moja Želka. Ak to bude pravda, budem chcieť zohnať ten liek pre moju dcéru za každú cenu,“ upína sa k tejto nádeji obetavá pani Želmíra.