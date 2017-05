Marco náš, kedy ťa uvidíme? Zvrat v prípade školáka, ktorého odvliekli do Švajčiarska

Je to už presne rok, čo malého Marca (8) odvliekla za veľkého kriku jeho matka Blanka do Švajčiarska. Chlapca zobrala priamo zo školskej lavice v Brehoch za asistencie súdneho úradníka a sociálnej pracovníčky. Vo verejnosti to vyvolalo veľké pohnutie. Starí rodičia, ktorí dovtedy milého chlapca vychovávali, ho chcú späť.