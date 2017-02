Marco odvlečený do Švajčiarska: Komu ho súd zverí?

Je ešte vôbec vo Švajčiarsku? Túto otázku si kladú manželia Kollárovci, ktorí odmalička vychovávali vnuka Marca (8) v Brehoch. Jeho matka Blanka sa s partnerom Jakubom, s ktorým chlapca odviezla za hranice, rozišla a Jakub zúfalej starkej iba potvrdil, že už spolu nie sú. Navyše netuší, kde sa jeho ex so synom nachádzajú. Neprezradila to ani Blankina advokátka.