Margita (35) sa tešila na synčeka: Namiesto radosti prišli slzy

Žiadna dovolenka, žiadny výlet. Margita Svrčková (35) z Pekliny v okrese Žilina pozná od narodenia svojho synčeka Maťka len každodenné cvičenia a strach, čo bude s jej milovaným dieťatkom. Starosti zažila už pri dcérke Janke (4), ktorá sa narodila predčasne. „Po pôrode ju dali do inkubátora. Držala sa statočne. Asi po dvoch mesiacoch nám ju pustili domov,“ vraví mladá matka. Vďaka cvičeniam v rehabilitačných zariadeniach Janka začala chodiť.

Keď mala dcérka rok a pol, Margita otehotnela. Nechcela, aby ich malá princezná ostala sama. „Chceli sme, aby mala súrodenca. Veľmi sme túžili po chlapčekovi, pretože pochádzam z rodiny, kde sú samé baby,“ s úsmevom hovorí Gitka. Jej želanie sa splnilo. Chlapček však prišiel na svet veľmi predčasne. Rodičia verili, že bude v poriadku, no nebol. Maťko po pôrode putoval do inkubátora a po viac ako dvoch týždňoch dostal silné krvácanie do mozgu.

„Lekári nás pripravovali na najhoršie. Ani si neviete predstaviť, čo sme si všetko vytrpeli. V hlavnom riečišti sa mu urobila krvná zrazenina, ktorú mu rozpúšťali ako dospelému človeku pri mozgovej príhode. Povedali nám, že iná možnosť nie je,“ smutným hlasom spomína pani Margita. Chlapčeka hneď v nemocnici pokrstil kňaz a udelil mu aj pomazanie chorých. Hoci lekári upozorňovali Gitku na možné následky, veriaci rodičia dúfali v uzdravenie.

Keď si Maťka nakoniec zobrali z nemocnice domov, malá Janka bola stále pri ňom a ani na sekundu ho nespustila z očí. „Keď som ho kŕmila, prebaľovala, na všetko bola zvedavá. Prizerala sa a mala kopu otázok,“ dodáva Gitka. No prišla aj najťažšia otázka: „Maminka, ocko, náš Maťko je chorý, pravda?“ Vtedy sa statočná mama rozplakala. „Iba som jej krátko odvetila, že áno, ale keď budeme s Maťkom cvičiť a budeme sa modliť za jeho zdravie, Maťko sa nám uzdraví,“ vraví s plačom.

Dnes má chlapček 2 a pol roka. K detskej mozgovej obrane sa pridružilo ďalších sedem diagnóz. Maťko nesedí, nerozpráva, nechodí a potrebuje 24-hodinovú opateru. Margita nemôže od neho odísť do práce, dostáva rodičovský príspevok a rodina tak žije z jedného platu. Jej manžel pracuje ako brusič a výplata 650 eur je akurát tak na prežitie. Peniaze ani zďaleka nepokryjú náklady na rehabilitačné pobyty, ktoré Maťko potrebuje.

Rodina zbiera vrchnáky z plastových fliaš, za kilo dostanú aspoň pár centov. No ani to nestačí. „Veľa modlitieb a podpory od blízkych ma zdvihlo, pozbierala som všetky sily a bojujeme ďalej. Plač ani nič podobné nepomôže, iba deň čo deň bojovať a zvládať každodenné cvičenia, aby pomohli malému Maťkovi,“ uzatvára obetavá mamička.