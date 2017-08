Mária si opatruje veci z vojny po otcovi ako oko v hlave: Oznámil najlepšiu správu zo Slovenského slobodného vysielača

Rastislav Špaňhel, ktorý zomrel vlani ako 92 ročný bol počas povstania ani nie 20 ročný mladý študent strojníckej priemyslovky.

„Ocko stál pri zrode Slobodného slovenského vysielača. Najskôr tam robil technika, no neskôr vysielal a mal to šťastie, že práve on oznámil do éteru aj koniec najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva,“ hovorí Mária.

Teraz, keď si pripomíname 73. výročie prepuknutia Slovenského národného povstania sú pamäte jej otca opäť o niečo živšie.

„Stále myslím na to, ako mi spomínal, že pred vypuknutím SNP si zohnali techniku do vysielača z Bratislavy a Prešova. Na začiatku ani nevedel do čoho ide, lebo všetko bolo prísne tajné. Až potom zistil, že zriaďujú provizórne štúdio pre vysielanie Slobodného slovenského vysielača.“

Ako prvá zaznela v éteri Chalupkova báseň Mor ho! Lenže neskôr Nemci začali vysielač bombardovať museli vysielanie koncom októbra 1944 prerušiť.

„Môj otec a jeho spolupracovníci boli nútení odísť do lesov za Starými Horami a tam vytvorili partizánsky oddiel. A vtedy otec riskoval veľakrát svoj život. Stal sa spojkou a nosil partizánom z Banskej Bystrice na drevených lyžiach správy,“ zaryje v pamätiach svojho otca Mária.

„Raz mi povedal, že si vtedy ani neuvedomil, ako riskoval a že by aj s odstupom času neváhal urobil by to isté. Keď mali Nemci hliadky všade, urobili mu falošný Nemecký pas a s ním vedel oklamať Nemcov a prepašovať aj časopis Mor ho! On cítil, že robí dobrú a správnu vec.

Nemal strach o seba, pocítil veľký strach, ale keď gestapo zatklo jeho mamu a sestru, lebo ho niekto udal, že pomáha partizánom,“ povedala Mária Špaňhelová. Vtedy mal jej otec šťastie. Prihovoril sa za neho miestny obyvateľ. Jeho mamu a sestru gestapo pustilo na slobodu s podmienkou, že sa im Rastislav prihlási.

„Nikdy to neurobil. Lyže, na ktorých pašoval správy partizánom, jeho uniformu aj medaile i falošný fašistický pas mám dodnes odložené. Sú to veci, ktoré sú stále živou spomienkou na obdobie, keď mal môj otec študovať a nie bojovať, no sloboda a boj proti fašizmu boli vtedy najdôležitejšie. Toto sú spomienky na mladosť môjho ocka,“ dodala.