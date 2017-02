Marianna s dvomi deťmi zápasí so synčekovou chorobou a s obrovskou biedou: Učím sa žiť s nočnou morou!

Maťko z Budinej v okrese Lučenec mal až do druhej triedy bezstarostné detstvo. Nočná mora prišla do rodiny siedmeho februára takmer pred dvomi rokmi. Začalo sa to na prvý pohľad nevinnou detskou hrou a skončilo sa odchodom na detskú onkológiu. „Bol piatok a deti sa hrali v izbe. Dcéra priškrtila Maťka šálom, až mu opuchlo hrdlo. Na pohotovosti v Lučenci mu dali na to octanovú masť a poslali nás k obvodnej lekárke,“ spomína si Marianna.

Na ultrazvuku Maťkovi zistili v tele veľa uzlín. „Z lučeneckej nemocnice ho okamžite previezli na onkológiu do Banskej Bystrice. Po odbere kostnej drene mi lekári povedali, že môj syn má v krku aj určité percento zhubných uzlín, takzvaný Hodgkinov lymfóm v poslednom štádiu. Podstúpil množstvo chemoterapií, vyšetrení, rádioterapií. V nemocnici som bola s Maťkom s prestávkami od februára až do septembra,“ hovorí mladá žena.

Marianna bola nútená zrušiť živnosť, zamestnala sa v miestnom družstve. Dnes musí vyžiť zo sumy 350 eur mesačne. Výživné 27 eur dostáva len na dcérku. Jej bývalý manžel sa o deti vôbec nezaujíma. „Odišiel už dávno od nás niekde na východ republiky. Bolo to ešte pred narodením Martinky. Dcérku nikdy ani nevidel a o Maťka a jeho zdravie sa tiež nezaujíma. Dokonca mu neposiela ani výživné. Máme ťažký život, len na Maťkove lieky a vitamíny dám mesačne viac ako 100 eur. Ďalších vyše 100 ide na stravu, cestovné do školy a bežné výdavky,“ vyratúva mladá mamička.

Najviac sa bojí o chorého syna, ktorému sa síce zdravotný stav aj zlepšil, no stále nemajú vyhraté. „Maťko je veľký bojovník, nevzdal sa. Od začiatku mu hovorím pravdu. Povedala som mu, že má chorobu, na ktorú detičky aj zomierajú. Najprv bol smutný, plakal, no už sa s tým naučil žiť,“ dodáva. Lekári na onkológii mu dávajú 85-percentnú šancu na vyliečenie.

„Ale stále je tam tých 15 percent. Maťko má naďalej všetky nádory v sebe. Teraz nereagujú, sú neaktívne. Každé dva mesiace sa na povinnej kontrole vždy bojím, či budú výsledky v poriadku, aby sa nejaký z nádorov neprebudil. Uzlín má stále v sebe veľa a nedajú sa vyoperovať. A lekári nevedia, ktoré z nich sú nezhubné,“ povedala statočná žena.

Je vlastne rada, že dcérka Maťka tým šálom vtedy priškrtila, lebo mu tým zachránila život. „Inak by sme nevedeli, akú má chorobu a možno by už nežil,“ dodáva Marianna so slzami v očiach. Želá si len jedno – aby sa choroba synčekovi nevrátila a mohli sa tešiť zo života.