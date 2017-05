Mečiar je za vodou: Robím už len 1 deň v týždni

Kardiológ Peter Mečiar patrí vo svojom odbore k najväčším kapacitám. Pred desiatkami rokov začínal v Rooseveltovej nemocnici, pod jeho vedením tam v roku 1995 vzniklo kardiocentrum, ktoré navštevovali pacienti z celého Slovenska. O tri roky neskôr sa v Bratislave robila prvá transplantácia srdca, pri ktorej ako riaditeľ nemohol chýbať. Vrcholom jeho kariéry je však vybudovanie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (2003) v Banskej Bystrici.

Priznáva však, že pri rozbiehaní kardioprogramu mu výrazne pomohol aj jeho vzdialený príbuzný a bývalý predseda vlády Vladimír Mečiar. „Je to fakt, nemám to prečo tajiť,“ podotkol s úsmevom. V júni 2012 ho však nepríjemne zaskočilo, keď ho z postu generálneho riaditeľa ústavu odvolali. Nahradil ho Juraj Frajt (48), ktorý mu šéfuje dodnes. „Vyžiadala si to vtedajšia politická situácia. Tak to v zdravotníctve chodí, no zatrpknutý som odtiaľ neodchádzal,“ tvrdí.

V ostatných troch rokoch sa venoval najmä manažérskej práci. Keď prijal ponuku na post riaditeľa breznianskej nemocnice, jej ekonomika a celkový obraz vo verejnosti neboli ideálne. „Podarilo sa mi ju dostať do dobrých čísel. Nemocnicu sme stabilizovali aj z personálnej stránky,“ spomenul úspechy. Možno o to viac všetkých prekvapilo, že vo funkcii zrazu skončil.

V decembri dal zo dňa na deň výpoveď. „S vedením sme sa nedohodli na nejakých personálnych a organizačných zmenách,“ prezradil. Do podrobností však zachádzať nechce a tvrdí, že „rozchod“ s nemocnicou bol korektný. Momentálne zvažuje viacero ponúk, no rozhodnutie nechce zbytočne urýchliť.

„Vybral som si oddychový čas a užívam si ho naplno. Pracujem len deň v týždni, v banskobystrickom ústave srdcových a cievnych chorôb. Od rána do dvanástej som v sále a potom tri hodiny ordinujem v ambulancii,“ uzavrel spokojne. Brezniansky primátor Tomáš Ábel priznal: „S prácou pána doktora sme boli spokojní. Je to špičkový kardiológ, ku ktorého profesionalite sme nikdy nemali výhrady. Jeho rozhodnutie rešpektujeme, rozišli sme sa korektne, v prípade potreby sme stále v kontakte."