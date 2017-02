Brutálny útok policajta v Novej Bani: Taxikár na túto jazdu do smrti nezabudne!

Zákazníkov „pod parou“ vozievajú taxikári pomerne často. Prípad opitého mestského policajta, ktorý bol ešte aj agresívny a na šoféra fyzicky zaútočil, je už ale „silná káva“.

Ako zo zlého filmu

Na takéhoto klienta natrafila žiarska taxislužba, ktorej majiteľom je Ján Vice. „Náš taxikár išiel cez víkend, okolo desiatej večer, so zákazníkom do Novej Bane,“ hovorí Vice. „Chlapík mal vypité a po nastúpení zaspal. Na diaľnici, asi v 110-kilometrovej rýchlosti, sa zobudil a z ničoho nič šoféra napadol. Chytil ho za hlavu a začal mu ju plieskať o volant,“ opísal scénu ako zo zlého filmu.

Šokovaný šofér spomalil a snažil sa podráždeného muža upokojiť. To sa mu veľmi nedarilo, lebo keď o chvíľu nato zišiel z diaľnice a v Novej Bani zastavil, rozohnený „spolujazdec“ mu ľavou rukou tresol po tvári.

Šofér z taxíka vybehol a utekal pred ním. Zákazník však vyvádzal ďalej.

„Chodil okolo auta, búchal po ňom a celé ho ovracal. Dokonca si sadol za volant a chcel na ňom odísť. Našťastie nevedel zaradiť rýchlosť a keďže medzitým dofrčali privolaní štátni policajti, zadržali ho,“ povedal Vice s tým, že predtým nič podobné nezažil. Celé ho to zaráža o to viac, že ide o človeka, ktorý by mal byť ostatným vzorom. „Je to novobanský mestský policajt,“ prezradil.

Nemá najlepšiu povesť

„Postrach“ taxikárov stelesnený v osobe Slavomíra B. (41) sme hľadali na jeho pracovisku. Na naše prekvapenie bol v službe, no po svojom kolegovi nám poslal len stručný odkaz: „Do konca vyšetrovania sa k tomu nevyjadrím.“

Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová potvrdila, že cez víkend hliadka riešila prípad napadnutého taxikára. „Zadržali muža pod vplyvom alkoholu, ktorý mal v krvi 2,02 promile alkoholu,“ informovala. „Túto vec objasňujeme ako priestupok proti majetku a spoluobčianskemu nažívaniu,“ dodala.

Slavomír B. je zamestnancom mesta. Ako vníma jeho správanie primátor Ján Havran a či neuvažujú o jeho stiahnutí zo služby, sme sa nedozvedeli. Na naše otázky nám odpoveď zatiaľ neprišla.

U miestnych ale tento muž nemá najlepšiu povesť. „Je to hulvát, ktorý si rád robí z ľudí posmech. Má arogantné správanie a dokonca sa povráva, že mlátil svoju ženu,“ dozvedeli sme sa.